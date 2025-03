Santa Rosa Mall busca reducir la delicuencia con patrullaje del robot Arturito

El robot, al que bautizaron como Arturito, puede interactuar con los clientes, contestar preguntas y tiene un botón de ayuda. Aunque es el primero que debuta en un centro comercial en Puerto Rico, la empresa ha hecho pruebas con equipos similares con ciudades, como es el caso de Nueva York. Según reportó The New York Times, en abril la ciudad alquiló el robot de Knightscope para patrullar las plataformas del tren con un contrato de siete meses a un costo de $12,250. El robot, según reportó el mismo medio en febrero, ya no está en uso, pues no resultó efectivo para ese trabajo y requería demasiada asistencia de los policías de la ciudad.