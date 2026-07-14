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SBA invierte $5.4 millones en nuevo restaurante de Loro Group

Como parte de la inversión, el primer restaurante abrió este martes en Bayamón y próximamente lo hará en San Juan

14 de julio de 2026 - 6:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El primer restaurante de Fazoli's abrió hoy. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Al inaugurar este martes el primer restaurante de la franquicia Fazoli’s en Puerto Rico, se informó que el proyecto se desarrolló con una inversión de $5.4 millones otorgada por la Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA, en inglés) a través del Banco de Desarrollo Económico (BDE).

Según se informó en comunicado de prensa, la inversión permitió financiar la construcción y adquisición de equipos para dos nuevos restaurantes. La primera localidad abrió sus puertas en Bayamón, mientras que el segundo establecimiento abrirá en Cupey durante el próximo mes.

La llegada de Fazoli’s a Puerto Rico es liderada por Loro Group, empresa puertorriqueña integrada por la familia Rodríguez Lockwood. El grupo opera La Parrilla Argentina, Restaurante Caminito y Texas Roadhouse Puerto Rico.

Con Fazoli’s, Loro Group incursiona en el segmento de comida italiana fast casual. En conjunto, los nuevos restaurantes en Bayamón y Cupey permitirán la creación de 56 nuevos empleos directos cada uno. Con esta expansión, Loro Group superará los 800 empleados en Puerto Rico.

“La llegada de Fazoli’s a la isla demuestra cómo el acceso a herramientas de financiamiento, como el Programa 504 de la SBA, permite que empresas con visión de crecimiento continúen expandiendo sus operaciones, generando empleos de calidad y fortaleciendo nuestra economía. Nuestro compromiso es seguir siendo el aliado financiero que impulsa la inversión privada, fortalece la competitividad de Puerto Rico y hace realidad proyectos que transforman nuestra economía”, expresó Josué E. Rivera, presidente del BDE.

Jorge Alberto Rodríguez, presidente de Loro Group anunció que sus hijos también se integran en este y demás proyectos.

“En Loro Group somos una empresa familiar que, por más de tres décadas, ha apostado por Puerto Rico y por el desarrollo de la industria gastronómica. La llegada de Fazoli’s representa un nuevo capítulo de crecimiento para nuestra organización. Agradecemos al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico por creer en nuestra visión y convertirse en mucho más que una institución financiera: un verdadero aliado estratégico. Su respaldo, mediante el Programa 504 de la SBA, fue clave para hacer realidad este proyecto y reafirma el importante papel que desempeña el BDE al impulsar el crecimiento de las empresas puertorriqueñas”, dijo Rodríguez.

Como parte del acto inaugural, el primer cliente en ser atendido fue Juan Javier Rodríguez, veterano de la Guardia Nacional de Puerto Rico y residente del municipio de San Sebastián.

Bayamón cuenta con una población estimada de más de 180,000 habitantes, sobre 3,100 establecimientos empresariales y más de 42,000 empleos en el sector privado, consolidándose como uno de los principales centros comerciales y de servicios de la isla. Su actividad económica y su ubicación estratégica continúan convirtiendo el municipio en un punto clave para nuevas inversiones y proyectos de expansión empresarial.

Los financiamientos fueron otorgados bajo el Programa 504 de la SBA, un programa que facilita financiamiento a largo plazo y con condiciones competitivas para proyectos de construcción, expansión, adquisición de bienes inmuebles, remodelación y compra de maquinaria y equipos, permitiendo que las empresas preserven capital para fortalecer sus operaciones, aumentar su productividad y acelerar su crecimiento.

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BayamónBanco de Desarrollo Económico de Puerto Rico
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