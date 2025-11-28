Seis consejos para navegar y hacer “shopping” digital de forma segura esta Navidad

“Los estafadores están en todas partes en internet, especialmente en las redes sociales”.

Así resume la Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés) el panorama de riesgo que encaran los consumidores en esta temporada navideña, si se dejan atraer por anuncios digitales que pueden conectarlos con mercancía falsificada, sitios web maliciosos o pérdida de dinero y datos.

“A veces se hacen pasar por compañías reales y publican anuncios para productos de marca a precios inusualmente bajos. Pero si hace clic en el enlace del anuncio, lo puede llevar a un sitio web fraudulento, diseñado para que entregue su dinero a cambio de un artículo fatulo, algo que luce completamente distinto a la foto en el anuncio o nada en lo absoluto”, advierte la FTC en su más reciente boletín de orientación a los consumidores.

Crecen los engaños con IA

En cuanto a los estilos en alza, una investigación publicada esta semana por McAfee Labs reveló que “las estafas por email están explotando” con cerca de 50% más de intentos de ataque en los que se suplanta la identidad de un comercio y 85% más en los que involucran marcas reconocidas de tecnología.

También detectó un aumento de 50% en las tiendas web falsas y un pico de actividad en los esquemas de suplantación de identidad, tanto de marcas como de celebridades.

Esto incluye producir videos fraudulentos en los que aparecen celebridades o doctores endosando productos, pero su imagen y voz se crearon con inteligencia artificial (IA), lo cual se conoce como “deep fakes”.

En Puerto Rico, han trascendido múltiples casos de estos “deep fakes” de endosos y productos fatulos. Por ejemplo, el Dr. Jaime Claudio y la periodista Luz Nereida Vélez han denunciado que cibercriminales han usado su imagen para promover productos que no existen o que ellos nunca han avalado.

En el contexto más amplio, McAfee Labs explica que “una estafa de suplantación de marca es cuando delincuentes copian una marca real, como un minorista, una empresa tecnológica, un banco o un servicio de entregas, para crear correos electrónicos, mensajes, anuncios o páginas web falsas que parecen legítimas”.

El objetivo es que los usuarios den clic al creer que se trata de un anuncio, correo o sitio legítimo . Así pueden obtener datos privados, claves de acceso o dinero, si logran que el usuario haga un pago.

Las marcas de consumo masivo que más cibercriminales utilizan para estos fraudes son: Apple, Nintendo, Samsung, Disney y Steam, según la citada fuente. En el mercado de lujo identificaron alto volumen de intentos de fraude que utilizan las marcas Coach, Dior, Ralph Lauren, Rolex y Gucci.

Cómo protegerse

Para evitar caer en estos fraudes, cada vez más sofisticados y frecuentes, tanto McAfee como FTC recalcan la importancia de cultivar hábitos de higiene digital.

No hacer clic: “Si recibe un mensaje sobre un pedido, reembolso, problema de entrega o bloqueo de la cuenta, no haga clic en el enlace”, recalca McAfee Labs. “Este hábito elimina la mayoría de las estafas navideñas”.

Los mensajes pueden lucir legítimos y llegar por email, texto, servicios de mensajería como Messenger y Whatsapp.

El consejo también aplica a anuncios en redes sociales.

La solución para salir de dudas es ir directamente a la aplicación de la tienda o servicio o escribir la dirección del sitio web en la barra del navegador.

Activar la autenticación multifactor: en todas las cuentas posibles. Este mecanismo de seguridad se debe activar en todas las cuentas posibles, desde el acceso al banco hasta las cuentas de redes sociales. El objetivo es que, si un cibercriminal obtiene una clave de acceso o una contraseña, no pueda penetrar la cuenta tan fácilmente, porque se le requerirá validar el intento de acceso con otro dispositivo.

La urgencia es una bandera roja: “La presión es una táctica, no es servicio al cliente”, recalca McAfee. Por ello, si un mensaje es alarmista, exige entrar de inmediato para desbloquear una cuenta o pagar por ese servicio, es un fraude.

Pagar con tarjeta de crédito: Cuando sí se hacen compras en tiendas digitales, la FTC recomienda usar este método de pago porque “si le cobran dos veces, le facturan por algo que nunca recibió o recibe un artículo erróneo o dañado, puede disputar el cargo con su compañía de tarjeta de crédito”.

Entonces, si el vendedor sólo acepta métodos de pago alternos, como criptomonedas o tarjetas de regalo, “probablemente es una estafa”.

Guardar evidencia: La FTC también insta a retener recibos, números de confirmación y otras evidencias, como capturas de pantalla, para cada compra que se haga por internet. Esto ayuda a disputar transacciones si resultan fraudulentas o si el comercio incumple de alguna forma.

Monitorear las cuentas: Por último, McAfee insta a estar pendiente a los cargos en las cuentas de banco y de tarjetas de crédito y débito, para detectar a tiempo transacciones sospechosas.