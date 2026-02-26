Selectos inaugura su primera tienda en Lajas

Supermercados Selectos inauguró su primera tienda en lajas, un negocio que supone una inversión de $2 millones y la creación de más de 60 empleos.

Con esta apertura, Selectos ya cuenta con 41 tiendas, señaló la directora ejecutiva de la cadena de supermercados, Mayreg Rodríguez.

La nueva tienda, ubicada en el centro comercial municipal de Lajas, contará con un espacio de ventas de 14,400 pies cuadrados y tendrá más de 100 estacionamientos disponibles, explicó, por su parte, su propietaria Zuleyka Torres.

“Entendimos la necesidad de las comunidades de Lajas de contar con más opciones para hacer sus compras sin salir de su municipio. Con esta apertura, no tienen que ir lejos y se aseguran de encontrar una mayor variedad de artículos”, dijo Torres.

Torres, quien es abogada, representa a la segunda generación de propietarios bajo la marca Selectos.

“Llevo 18 años trabajando con mi papá en distintas posiciones dentro de sus tiendas, así que me resulta un paso natural asumir esta responsabilidad”, señaló Torres, quien compartirá tareas administrativas con su hermana Arelys Torres.

“Nos entusiasma recibir en Lajas a una cadena de supermercados tan sólida como Selectos. Su llegada al centro comercial municipal revitaliza este espacio y, a la vez, impulsa el desarrollo económico del municipio mediante la creación de empleos y mayor actividad comercial”, expresó, por su parte, el alcalde del municipio de Lajas, Jayson Martínez.