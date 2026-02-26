Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 04:27 PM
S&P 500
6946.14
0.81%
·
Dow Jones
49482.27
0.63%
·
Nasdaq
23152.08
1.26%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Selectos inaugura su primera tienda en Lajas

La incursión representa una inversión de $2 millones

26 de febrero de 2026 - 11:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Supermercados Selectos inauguró su primera tienda en Lajas. La incursión representa una inversión de $2 millones y la creación de más de 60 empleos, se informó. (Suministrada)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

Supermercados Selectos inauguró su primera tienda en lajas, un negocio que supone una inversión de $2 millones y la creación de más de 60 empleos.

RELACIONADAS

Con esta apertura, Selectos ya cuenta con 41 tiendas, señaló la directora ejecutiva de la cadena de supermercados, Mayreg Rodríguez.

La nueva tienda, ubicada en el centro comercial municipal de Lajas, contará con un espacio de ventas de 14,400 pies cuadrados y tendrá más de 100 estacionamientos disponibles, explicó, por su parte, su propietaria Zuleyka Torres.

“Entendimos la necesidad de las comunidades de Lajas de contar con más opciones para hacer sus compras sin salir de su municipio. Con esta apertura, no tienen que ir lejos y se aseguran de encontrar una mayor variedad de artículos”, dijo Torres.

Torres, quien es abogada, representa a la segunda generación de propietarios bajo la marca Selectos.

“Llevo 18 años trabajando con mi papá en distintas posiciones dentro de sus tiendas, así que me resulta un paso natural asumir esta responsabilidad”, señaló Torres, quien compartirá tareas administrativas con su hermana Arelys Torres.

“Nos entusiasma recibir en Lajas a una cadena de supermercados tan sólida como Selectos. Su llegada al centro comercial municipal revitaliza este espacio y, a la vez, impulsa el desarrollo económico del municipio mediante la creación de empleos y mayor actividad comercial”, expresó, por su parte, el alcalde del municipio de Lajas, Jayson Martínez.

La tienda cuenta con una repostería, una cava con estación de quesos, cervezas artesanales y el área de carnicería con cortes de calidad superior que distinguen a la cadena de supermercados. Entre otros servicios, Torres indicó que habrá venta de lotería, giros postales y facilidades para el pago de utilidades. Asimismo, el supermercado tiene secciones especializadas para satisfacer a quienes llegan a Lajas para disfrutar de su oferta turística.

Tags
Supermercados SelectosLajas
ACERCA DEL AUTOR
Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 26 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: