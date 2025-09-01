Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
1 de septiembre de 2025
85°nubes rotas
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 10:33 PM
S&P 500
6451.53
-0.24%
·
Dow Jones
45319.25
-0.68%
·
Nasdaq
21509.88
0.06%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Supermercados Selectos regresa a Yauco

Los empresarios Willer Vélez y Melanie López invierten $3 millones en el proyecto y esperan reclutar más empleados

1 de septiembre de 2025 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los dueños de Willer Cash & Carry en Yauco adquirieron una franquicia de Supermercado Selectos. El dúo espera que el nuevo supermercado abra sus puertas en el mismo local a partir del año entrante. (Suministrad)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

A partir del próximo año, el antiguo local de Willer Cash & Carry en Yauco se convertirá en un Selectos. Esto, luego de que los dueños del comercio adquirieran una franquicia del supermercado que desde hace unos 10 años no tiene presencia en allí.

RELACIONADAS

Willer Vélez y Melanie López, dueños de Willer Cash & Carry, anunciaron que comenzarán los trabajos de reconstrucción de su local, aledaño a Yauco Plaza, para convertirlo en un supermercado.

El cash & carry continuará operando en la parte posterior de la propiedad, hasta que terminen las mejoras y Selectos comience operaciones, según se informó.

Fue hace unos dos meses que se concretó la firma del acuerdo para operar las franquicias en el llamado “pueblo del café” y la expectativa de los comerciantes es abrir las puertas del nuevo supermercado entre febrero o marzo del año entrante. La pareja opera el cash & carry desde hace aproximadamente 14 años.

De igual forma, los propietarios esperan mantener los empleados de Willer una vez Supermercados Selectos comience operaciones e incluso contratar empleados adicionales.

Múltiples ofrecimientos

Los arreglos del local representan una inversión estimada de $3 millones, pues además del nuevo supermercado, habilitarán un espacio de 30,000 pies cuadrados en un local aledaño a la tienda que servirá como almacén.

La nueva tienda contará con cafetería, panadería y carnicería.

La apuesta del dúo de empresario cobra un significado especial para Yauco, ya que hace diez años un incendio (bajo otra administración) provocó el cierre de Supermercados Selectos en el municipio. La reapertura simboliza el regreso de la marca a ese pueblo con una propuesta renovada y enfocada en ofrecer y dar prioridad a los productos de agricultores y empresarios locales.

Con la operación del nuevo supermercado, se espera la creación de entre 70 a 80 empleos nuevos.

“Este proyecto es una apuesta a Yauco y a nuestra gente. Queremos brindar un espacio moderno, accesible y con servicios de primera calidad que cubran las necesidades de nuestros consumidores”, aseguraron Vélez y López.

“Nuestra misión y compromiso como empresa puertorriqueña es continuar acercándonos a nuestros consumidores brindándoles un servicio de excelencia para que nuestra gente encuentre en nuestras góndolas lo mejor”, concluyeron ambos en declaraciones escritas.

El proyecto de Selectos Yauco se desarrolla con una inversión de capital proveniente de cooperativas puertorriqueñas, se indicó.

Tags
Supermercados SelectosYauco
ACERCA DEL AUTOR
Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 1 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: