Supermercados Selectos regresa a Yauco

A partir del próximo año, el antiguo local de Willer Cash & Carry en Yauco se convertirá en un Selectos. Esto, luego de que los dueños del comercio adquirieran una franquicia del supermercado que desde hace unos 10 años no tiene presencia en allí.

Willer Vélez y Melanie López, dueños de Willer Cash & Carry, anunciaron que comenzarán los trabajos de reconstrucción de su local, aledaño a Yauco Plaza, para convertirlo en un supermercado.

El cash & carry continuará operando en la parte posterior de la propiedad, hasta que terminen las mejoras y Selectos comience operaciones, según se informó.

Fue hace unos dos meses que se concretó la firma del acuerdo para operar las franquicias en el llamado “pueblo del café” y la expectativa de los comerciantes es abrir las puertas del nuevo supermercado entre febrero o marzo del año entrante. La pareja opera el cash & carry desde hace aproximadamente 14 años.

De igual forma, los propietarios esperan mantener los empleados de Willer una vez Supermercados Selectos comience operaciones e incluso contratar empleados adicionales.

Múltiples ofrecimientos

Los arreglos del local representan una inversión estimada de $3 millones, pues además del nuevo supermercado, habilitarán un espacio de 30,000 pies cuadrados en un local aledaño a la tienda que servirá como almacén.

La nueva tienda contará con cafetería, panadería y carnicería.

La apuesta del dúo de empresario cobra un significado especial para Yauco, ya que hace diez años un incendio (bajo otra administración) provocó el cierre de Supermercados Selectos en el municipio. La reapertura simboliza el regreso de la marca a ese pueblo con una propuesta renovada y enfocada en ofrecer y dar prioridad a los productos de agricultores y empresarios locales.

Con la operación del nuevo supermercado, se espera la creación de entre 70 a 80 empleos nuevos.

“Este proyecto es una apuesta a Yauco y a nuestra gente. Queremos brindar un espacio moderno, accesible y con servicios de primera calidad que cubran las necesidades de nuestros consumidores”, aseguraron Vélez y López.

“Nuestra misión y compromiso como empresa puertorriqueña es continuar acercándonos a nuestros consumidores brindándoles un servicio de excelencia para que nuestra gente encuentre en nuestras góndolas lo mejor”, concluyeron ambos en declaraciones escritas.