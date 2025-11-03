Senado confirma a la Comisionada de Seguros

El Senado confirmó este lunes a Suzette M. Del Valle Lecároz como comisionada de la Oficina del Comisionado de Seguros.

La confirmación ocurrió luego de que esta misma mañana se realizara una vista pública de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramiento del Senado. El senador independentista Adrián González fue el único voto en contra en la sesión de hoy.

El Senado publicó la información en sus redes sociales en las cuales informaron que Del Valle Lecároz presentó una ponencia en la que habló de “la solvencia del sector asegurador, garantizar una supervisión regulatoria confiable y consolidar una Oficina del Comisionado de Seguros más ágil, moderna y transparente”.

“Nuestro compromiso es consolidar una agencia confiable, orientada a resultados, que proteja los derechos de los asegurados, promueva la innovación y fomente un entorno de estabilidad y sostenibilidad para la industria de seguros en Puerto Rico”, expresó la designada.

PUBLICIDAD

Del Valle Lecároz explicó que su plan de trabajo incluye áreas como: proteger al asegurado, la supervisión y cumplimiento estricto de las aseguradoras, desarrollar el talento humano, la modernización tecnológica y digitalización de procesos, la resiliencia regulatoria y la continuidad operacional.

Asimismo, abordó el proceso de suspensión de la acreditación de la OCS ante la National Association of Insurance Commissioners (NAIC), asegurando que desde su llegada en agosto pasado ha trabajado en las medidas correctivas para atender los señalamientos y restablecer la certificación que valida el cumplimiento regulatorio de Puerto Rico.

“Comparecí personalmente ante el Comité F de la NAIC para exponer los avances que hemos realizado y las acciones correctivas que estamos implementando. Esta acreditación es vital para la credibilidad de nuestra jurisdicción y la confianza del consumidor”, explicó.

Destacó, según el comunicado, que Puerto Rico será sede esta semana de la convención regional de la NAIC para los Comisionados de Seguros del Sureste de Estados Unidos, evento que calificó como una oportunidad para proyectar el liderazgo del país en la regulación de seguros a nivel nacional e internacional.

El nombramiento de Del Valle Lecároz llegó luego de que la gobernadora Jenniffer González retirara la designación de Alfredo Ocasio Pérez para el puesto. Este, al anunciarse el retiro de su nombramiento, reconoció que existía una querella en su contra ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico que catalogó como “frívola”. El cargo era ocupado anteriormente por Alexander Adams Vega, quien ahora es miembro de la Judicatura.

Desde su nombramiento, Del Valle Lecároz, quien ha declinado ofrecer entrevistas a este medio, ha ocupado el puesto pues fue hecho en receso de la Asamblea Legislativa.