Servicios a domicilio: la nueva modalidad de las pymes para llegar a sus consumidores

Además de llevar la compra de víveres a sus consumidores, muchas empresas están ampliando su radio de servicios para facilitar el acceso a sus respectivos productos, directamente a la puerta de cientos de hogares en Puerto Rico.

Se trata de una expansión de negocios que se suma a la propuesta del renglón de la salud que, durante años ha optado por facilitar la atención de sus pacientes, a través de múltiples programas, tales como laboratorios, cuidado médico y nutricional.

En la actualidad, la modalidad de servicios al hogar presenta cierta tendencia, dada la gama de compañías que desafían la incomodidad del tráfico para llegar a la vivienda de su clientela con variedad de ofrecimientos, entre estos, lavado de auto, grooming, sastrería y chefs.

Es la oportunidad que aprovechó Brenda Colón, propietaria de Elite4Cats, una empresa especializada en grooming de felinos, ubicada en Toa Alta, quien compró una unidad móvil para visitar a clientes en distintas zonas de la isla grande.

La empresaria de 56 años trabajaba como corredora de bienes raíces, pero su trayecto laboral cambió radicalmente en 2015 tras recibir “un gatito que llegó a mi casa”.

“Ahí empecé a estudiar asistente de veterinario en la Escuela Agrícola de Toa Alta. Me certifiqué como groomer porque quería especializarme en gatos. Pero en Puerto Rico no había nadie que trabajara con gatos, ni siquiera los groomers”, recordó.

La empresaria Brenda Colón expandió sus servicios de grooming para gatos, en la modalidad a domicilio. (suministradas)

Por eso, se capacitó con el National Cat Groomers Institute, con el cual obtuvo un máster groomer en felinos y luego se convirtió en “certificadora de máster groomer en Puerto Rico, Latinoamérica y países de habla hispana”.

En cuanto al servicio a domicilio, contó que, todo empezó con la visita de un octogenario a su local en la zona norte, quien acudió con su gatita Paloma.

“Era el quinto grooming donde la llevaba y en todos los demás le decían que se llevara a la gatita, sin atender. Al entregársela, don José lloró porque era el único lugar donde se la aceptaron y la gatita era de su fenecida esposa que, antes de morir le rogó que la cuidara”, relató.

Fue en honor a ese cliente que, Brenda amplió su ofrecimiento a los hogares, a partir de 2023, “en toda la isla”. Para lograrlo, invirtió $150,000 entre la compra de una guagua, equipos y certificaciones.

“Me dedico a gatitos agresivos, difíciles, estos gatitos que son de difícil manejo, que los veterinarios no quieren atender”, manifestó al mencionar que también tiene un hotel para gatos en Toa Alta.

Entre los servicios que ofrece están: “limpieza de oídos, corte de uñas, corte de pelo, baño con agua y jabón y, todos los productos son de felinos, la guagua está climatizada con feromonas para que el gatito cuando entre no se estrese”.

De hecho, entre septiembre a diciembre de 2025 ofreció “350 servicios”, los cuales comienzan en $95.

Su enfoque, dijo, está dirigido a “gatitos agresivos, difíciles; estos gatitos que son de difícil manejo, que los veterinarios no quieren atender”. (suministradas)

Aunque admitió que su mayor reto es el tráfico, subrayó su pasión en atender a los felinos, ya que considera que “son maravillosos, pero son una especie incomprendida”.

“Mi meta y visión es lograr que la mayor cantidad de groomers trabajen con este tipo de especie y que la gente entienda que los gatos tienen necesidades, al igual que los perritos. Necesitan que los atendamos”, expresó.

Sastrería sobre ruedas

Por su parte, Nashalie Cancel Matos, se estrenó como empresaria en 2025, al quedar desempleada en la industria de mercadeo y la publicidad tras una década de labores.

Sin embargo, la egresada de la Universidad del Sagrado Corazón no se amilanó con la mala noticia y sacó sus talentos ocultos en la sastrería para dar rienda suelta a la empresa Ruedos en Ruedas.

Tras quedar desempleada en la industria del mercadeo y la publicidad, Nashalie Cancel Matos dio rienda suelta a su talento en la sastrería al crear Ruedo sobre ruedas; un servicio a domicilio que lleva por toda la isla. (Suministrada)

“Comienzo a coger ruedos y entalles a mi ropa, desde los 16 años porque soy petite. Luego comienzo a tomar los cursos de costura básica, intermedia, alteraciones a la ropa, entre otros, para reforzar la técnica”, manifestó la fémina de 31 años.

“Esto, mientras continúo con mi trabajo a tiempo completo en la industria y, como part time, comienzo a trabajarle piezas a mis allegados y colegas. Entonces, quedo desempleada y ahí es donde me tiro full con este emprendimiento desde septiembre de 2025”, agregó.

Es entonces que se le ocurrió desarrollar una sastrería a domicilio en su propio vehículo, con el cual se desplaza a municipios de todas las regiones borincanas.

“Ya de por sí, conseguir sastre es complicado en la isla y, al ofrecer este servicio, esta flexibilidad a los clientes pues, realmente, ha sido de gran ayuda para ellos. Se está moviendo muy bien”, sostuvo al señalar que su inversión ronda entre $1,500 a $2,000.

“Manejar un negocio es un proceso complicado, porque siempre estuve como empleada. Así que, todavía estamos en el proceso de aprendizaje, pero emocionados de ofrecer algo diferente”, afirmó.

En tanto, sus servicios están relacionados “con todo lo que tenga que ver con sastrería, entre estos, entalles de blusas, de pantalón, de atuendos, ruedos, ruedos de manga, de pantalón, de trajes de novia, etcétera”.

De acuerdo con la joven empresaria, “el proceso es que la persona se mide las piezas, los clientes se sienten mucho más cómodos al estar en su hogar. Se le marcan las piezas, todas las alteraciones que guste el cliente, recojo las piezas y se establece una fecha de entrega, de acuerdo con la necesidad que tenga el cliente”. (Suministrada)

“Estoy trabajando todo tipo de pieza, recorriendo toda la isla. Me estoy organizando, tengo días separados: martes trabajo área metro, miércoles en la zona este, jueves en el oeste y noroeste y, los viernes en el sur”, expuso.

“El proceso es que la persona se mide las piezas, los clientes se sienten mucho más cómodos al estar en su hogar. Se le marcan las piezas, todas las alteraciones que guste el cliente, recojo las piezas y se establece una fecha de entrega, de acuerdo con la necesidad que tenga el cliente”, aclaró.

Mientras tanto, la labor de sastrería es culminada en su hogar en San Juan.

“Yo pienso que el mayor reto es el tiempo que se invierte en la carretera, tanto por lo que se enfrenta uno en el tráfico y también por el sol. Ya hasta guantes tengo para protegerme porque un día no se siente, pero luego de múltiples días, uno empieza a sentir los efectos”, resaltó.

“Otra de las cosas es que, ahora mismo, se está ofreciendo el servicio de sastrería a domicilio, pero luego puedo tener mis propias piezas en venta. Hay muchos planes para no solo quedarme en la parte de sastrería”, reveló.

Expansión en tendencia

De acuerdo con Héctor Javier Jirau Colón, director ejecutivo de Parallel118, el servicio a domicilio “lo podemos ver como la extensión de un servicio existente o un modelo de negocio que ya se ofrece de diferentes maneras, pero ahora se añade esa comodidad de llevar el servicio al hogar”.

“Se ha visto que mucho emprendedor busca traducir esa extensión de negocio para esa comodidad. Pero hay muchas cosas que considerar detrás de esto, principalmente, que este tipo de modelo de negocio expandido conlleva una construcción de márgenes”, advirtió.

Uno de los aspectos a analizar, según Jirau, “es el hecho de que tienes un vehículo, el vehículo deprecia por el uso excesivo, en comparación a lo que sería un modelo de negocio normal”.

“Esto además del costo de transportación y el tiempo de transportación. Hasta cierto punto, el emprendedor termina añadiendo un costo al servicio. Así que, hay ciertas diferencias en precio, donde pagarías un costo regular en un establecimiento, a lo que pagarías por el mismo servicio que vayan a tu casa hacerlo”, mencionó.

Asimismo, reconoció que, con el tiempo, se continuará viendo a más emprendedores realizando este tipo de negocio, ya que, “ahora el cliente no tiene que ir al negocio para recibir el servicio, sino que puede recibirlo en su casa”.

A su juicio, el elemento principal para el éxito del servicio a domicilio es manejar el asunto de la logística.

“Entre más optimizada esté la logística, mayor es la probabilidad de que puedas optimizar el proceso de entrega del servicio para hacerlo valer a grandes escalas. A pequeñas escalas, la logística se vuelve un factor en el que tienes que tratar de minimizar la exposición a pérdidas”, alertó.

“Por lo tanto, la logística termina siendo un factor bien importante. Además, hace un sentido económico cuando la operación va a ser rentable, contemplando los márgenes que necesita; costo por hora, materiales, etcétera”, sostuvo.

Entretanto, confesó que, “este tipo de negocio puede ser muy lucrativo”.

“Hay empresas que llevan haciéndolo años y en la industria de salud es constante. No hace diferencia el servicio a domicilio. Todo se va a basar en cuán bueno sea el emprendedor o cuánto tiempo le dedique a la planificación de hacer sentido de su margen (de ganancias)”, insistió.