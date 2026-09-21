SHINE Meetup: un junte de mujeres profesionales comprometidas con su desarrollo

Mujeres de diversas profesiones, industrias y, etapas en sus respectivas carreras, participarán de la octava edición del SHINE Meetup, a celebrarse el 1 de octubre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, con el objetivo de unir voluntades para su desarrollo profesional.

Durante el encuentro, las participantes se expondrán a experiencias relacionadas con liderazgo, productividad, tecnología, evolución profesional y crecimiento empresarial, a través de conferencias, entrevistas, paneles y espacios de networking.

El evento busca fortalecer conocimientos, ampliar conexiones y fomentar nuevas oportunidades para su evolución profesional, en tiempos donde el 56% de las personas empleadas en ocupaciones profesionales, ejecutivas y gerenciales en Puerto Rico son mujeres.

Algunas participantes de la pasada edición del SHINE Meetup. (Suministrada)

Así lo detalla la Encuesta de Grupo Trabajador del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en los datos correspondientes a julio de 2026.

Una de las novedades de esta edición será la inclusión de estudiantes de varias universidades del país, entre estas, Ponce Health Sciences University, Antillean Adventist University, Universidad del Sagrado Corazón y, Northbridge University.

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Su participación será libre de costo, como resultado de una invitación realizada por el SHINE Business & Professional Women.

De acuerdo con la cofundadora del organismo, Lourdes Burgos, la iniciativa pretende acercarlas a la vida profesional mediante el intercambio con mujeres que, ya se desempeñan en diferentes campos.

Igualmente, se aspira a que las universitarias puedan “ampliar su perspectiva sobre el mundo laboral y, permitirles comenzar a desarrollar conexiones que puedan acompañarlas durante sus carreras”.

“Queremos ofrecerles, a jóvenes universitarias, la oportunidad de comenzar a construir algo que será fundamental durante toda su vida profesional: sus conexiones. En SHINE podrán compartir con mujeres de distintas profesiones, industrias y etapas de sus carreras, aprender de sus experiencias y comenzar a crear su propia red”, manifestó.

Algunas de las participantes confirmadas para la programación del SHINE Meetup Live! son: la meteoróloga Deborah Martorell, con Sal de la órbita: Entrena para lo imposible y, Heidie Rosado, con ¡Mujer que emerge! Evolución desde adentro.

Igualmente, estarán la doctora Mónica Ruiz, en Cuando el día no da: de caótico a productivo; la presentadora televisiva Jailene Cintrón, en La Fuerza de Creer y, Alba Norys De León, con De Productiva a Estratégica con IA: Porque correr más rápido no es lo mismo que avanzar.

En tanto, Julissa De la Cruz, presentará Transformando los retos en propósito; Edna Z. Guzmán, tendrá a su cargo el encuentro VIP Neuroinfluencia: Claves para la persuasión efectiva; y, Chali Santiago, cerrará la jornada con ¡Pompéate Mujer!

El evento incluirá el panel Mujeres Exitosas, con la empresaria Liz Marie Báez Emanuelli; la inspectora general de Puerto Rico, Ivelisse Torres y, la presidenta ejecutiva de Moca Coop, Yerlyn Barreto, las cuales compartirán experiencias y aprendizajes de sus respectivas trayectorias.

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Cabe destacar que, la conducción y moderación del evento estará a cargo de Astrid Marrero, Emsley Vázquez e Ilé Rosario.

“Siempre buscamos balance entre temas educativos, que sean herramientas bien prácticas, pero también nos llevamos esa inspiración para seguir moviéndonos en la dirección que cada una desee”, indicó Idia Martínez Torres, cofundadora de SHINE Business & Professional Women.

“En el caso de Julissa (De la Cruz), viuda del periodista Alex Delgado, vemos que, como mujer ha transformado el reto y el dolor en un propósito que, es inspirando y educando a otras personas a vivir procesos similares”, resaltó.

Asimismo, reveló que, la nueva edición contará con “un concepto más dinámico y distinto a otros años”.

“Este año, la tarima será distinta con diferentes spots, con entrevistas y, un área que estará simulando un podcast, entre otras cosas interesantes; desde profundas que nos van a hacer pensar y reflexionar y, además sacarnos risas de vez en cuando”, concluyó.

Finalmente, Burgos mencionó que, “durante estos ocho años hemos visto cómo las conexiones que comienzan en SHINE pueden convertirse en colaboraciones, oportunidades profesionales y nuevas ideas”.