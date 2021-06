Respondiendo al escenario actual y al reclamo de la matrícula, la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos (SHRM-PR), presentó un nuevo formato para su acostumbrada conferencia anual. Con el lema Becoming Journey: Growth & Continuity, este año se llevarán a cabo cuatro eventos separados que combinarán los formatos virtuales y presenciales que conforman The Journey Experience.

El calendario de eventos comienza el jueves, 10 de junio con el evento virtual, Becoming Journey: Business Holistic & Sustainability. En el mismo se presentarán; Lourdes M. De Cárdenas, vicepresidenta de Innovación de MCS y Agnes Suárez, presidenta de AIG PR, en un panel el que a través de sus experiencias plantearán el tema de liderazgo resonante y cómo impacta su negocio e influencia en sus equipos de trabajo. Además, se presentará el orador internacional Víctor Küppers reconocido por sus presentaciones en el campo de la psicología positiva.

El 18 de agosto será un evento virtual en vivo titulado Becoming: Growth & Continuity, en formato de Zoom compuesto por tres recursos. Durante todo el mes de octubre será el evento de Becoming: Moving from Challenge to Actions, donde habrá accesibles varias sesiones en formato “On Demand”. El ciclo de eventos culmina el 9 de diciembre con el evento, Meaningful Experience, que se planifica de forma presencial en el Wyndham Grand Rio Mar.

PUBLICIDAD

“Estos pasados tres años han sido sin duda alguna los años de mayor crecimiento y transformación a nivel social, personal y claro está profesional. Con este programa de temas nos hemos enfocado en el resurgir que como personas y profesionales necesitamos en nuestra vida”, dijo Edna Guzmán, presidenta de SHRM PR. “Para asegurar una experiencia segura y con los mínimos riesgos posibles, hemos diseñado múltiples eventos que se podrán disfrutar en diversas fechas. Esto dará oportunidad a que los participantes se expongan a temas muy relevantes y puntuales, se nutran, hagan ajustes y puedan implementar de forma efectiva”, concluyó.

Para más información sobre Becoming: The Journey Experience de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos (SHRM-PR), puede llamar al (787) 767-2141, acceder www.shrmpr.org o la página https://shrmprconference.org.