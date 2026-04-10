Sin plan de reapertura Hope Medical Center a cuatro meses de su cierre

Pasados cuatro meses desde el sorpresivo cierre del Hope Medical Center, en Humacao, los propietarios y representantes del hospital todavía no han presentado un plan “operacional concreto” que viabilice la reapertura de la institución hospitalaria, informó Víctor Ramos Otero, secretario del Departamento de Salud.

El titular de la agencia sostuvo que ha sostenido reuniones periódicas con la administración del hospital, que incluye al criptomagnate Brock Pierce para discutir las alternativas posibles para recuperar la operación.

“Al momento, la entidad propietaria no se encuentra en un proceso de quiebra, pero tampoco ha presentado ante el Departamento de Salud un plan operacional concreto que permita evaluar formalmente la reapertura del hospital como institución de servicios de salud”, indicó Ramos Otero en declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día.

Los dueños del hospital llegaron a proponer un cambio en el modelo de negocio de la institución hospitalaria como especializar los servicios de salud.

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Hope Medical Center fue adquirido hace dos años por la suma de $5.3 millones por Pierce y un grupo de médicos puertorriqueños, como parte del proceso de quiebra del desaparecido conglomerado HIMA San Pablo.

No obstante, reportes de El Nuevo Día detallan que el hospital habría enfrentado problemas financieros desde el inicio de la nueva administración, lo que desencadenó en el repentino cierre el pasado 3 de diciembre.

La junta de directores notificó el cierre del hospital a Salud a través de una carta firmada por Gustavo Higuerey, y enviada a sus 168 empleados. Salud alega que el proceso de notificación se hizo sin cumplir con el debido proceso de ley.

“Desde el Departamento de Salud hemos actuado con apertura y sentido de urgencia, sosteniendo al menos tres reuniones con los dueños del hospital para explorar alternativas. Sin embargo, al día de hoy, no se nos ha sometido una propuesta estructurada que permita encaminar un proceso de reapertura o transformación bajo el marco regulatorio vigente”, expresó el secretario.

En tanto, el secretario subrayó que, a pesar del cierre del hospital Hope Medical Center, los residentes de la zona continúan recibiendo servicios de salud “de manera efectiva”, en instituciones como el Hospital Ryder Memorial y el Hospital Menonita, ambos en Humacao.

Hope Medical Center contaba con 105 camas autorizadas por Salud, de las cuales 54 estaban en uso al momento del cierre, informó entonces la agencia.