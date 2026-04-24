Sinergia entre la red 5G de T-Mobile y Engine-4 para innovar en agricultura

En el marco del Día del Planeta Tierra, T‑Mobile Puerto Rico presentó un ejemplo concreto de cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta clave para construir un futuro más sostenible, comenzando por algo tan esencial como los alimentos que llegan a nuestra mesa.

A través de la iniciativa AgroBrain, un sistema desarrollado por Engine‑4, en Bayamón, la red 5G de T‑Mobile está ayudando a transformar la agricultura local mediante el uso inteligente de datos, sensores y conectividad avanzada que permiten tomar mejores decisiones en el cultivo de alimentos, informó la proveedora de telecomunicaciones mediante comunicado.

“AgroBrain utiliza data en tiempo real para ayudar a los agricultores a entender mejor sus cultivos y a usar recursos como el agua y la energía de manera más precisa,” explicó Luis Armando Torres, fundador y presidente de Engine-4 Foundation.

Según explicó, la velocidad se une con la baja latencia para que AgroBrain pueda procesar la información en tiempo real, con el fin de afinar prácticas de cultivo más inteligentes y que propicien la productividad y el uso óptimo de los recursos naturales.

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Como parte del proyecto, se ha analizado la siembra y cosecha de alimentos como cilantrillo, cebollín, pimiento y tomate.

Pero también AgroBrain utiliza sustratos que simulan tierra lunar y marciana para ir estudiando si se podría producir alimentos para eventuales misiones espaciales. Para ello, incorporan robótica, cámaras espectrales y sensores adicionales que miden el estrés de los cultivos en esas condiciones, todo apoyado en la red 5G, abundó Torres.

“Sin una conectividad confiable y de alta velocidad, como la que ofrece la red 5G de T‑Mobile, este tipo de sistema simplemente no sería posible", afirmó.

“Sin una conectividad confiable y de alta velocidad, como la que ofrece la red 5G de T‑Mobile, este tipo de sistema simplemente no sería posible", afirmó Torres (derecha). (Suministrada)

Por su parte, Lyanette Dávila, directora de ventas y mercadeo de T‑Mobile Puerto Rico, expuso que iniciativas como esta confirman que la conectividad va más allá de los teléfonos y el entretenimiento, para convertirse en infraestructura clave para la innovación, el desarrollo económico y el bienestar de las comunidades.