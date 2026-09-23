Sizzler anuncia que bajará los precios de su bufé

El restaurante Sizzler tendrá ahora el precio del bufé más económico, según anunció la cadena.

El bufé tendrá ahora un precio de $12, lo que representa un recorte de más de 20% al precio regular.

En comunicado de prensa detallaron que los $12 cubrirán el bufé ilimitado con bebida para el almuerzo y $18 para la cena.

La oferta será por tiempo limitado, pero la empresa no informó hasta cuándo cobrarán este precio por el buffet.

Lizmarie Medina, principal oficial de mercadeo de Grupo Colón Gerena, dijo que los invitados podrán aprovechar las seis estaciones de comida, incluyendo costillas ilimitadas.

Como parte de este esfuerzo, indicaron, Sizzler implementará una nueva estructura de precios para su popular bufé tipo “all inclusive” al incluir opción de bebida en su nuevo precio reducido.

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Además, la cadena anunció una nueva oferta dirigida a estudiantes, un segmento que enfrenta cada vez menos alternativas económicas para comer fuera de su hogar. Los estudiantes que presenten una identificación vigente podrán disfrutar del bufé y una bebida por solo $10 de lunes a viernes durante todo el día.

El bufé incluye estaciones de ensaladas frescas, sopas, comida criolla, italiana, mexicana, oriental y hasta postres. (Suministrada)

“Reconocemos que muchas familias están manejando cuidadosamente cada dólar de su presupuesto y sabemos que salir a comer se ha convertido para muchos en un reto. En Sizzler entendemos esa realidad y queremos ser parte de la solución ofreciendo una experiencia completa, de calidad, con comida hecha como en casa y a un precio accesible”, expresó Medina.

La ejecutiva destacó que la iniciativa busca brindar más valor a los consumidores en momentos donde el costo de vida continúa siendo una preocupación para muchos hogares puertorriqueños sin sacrificar la calidad, ingredientes frescos y sabor criollo que caracterizan a Sizzler.

“Nuestros invitados encontrarán en Sizzler una alternativa conveniente para compartir en familia, con amistades o compañeros de trabajo. Nuestro buffet ofrece variedad, calidad y la tranquilidad de conocer exactamente cuánto van a gastar, sin sorpresas y lo mejor, repitiendo cuantas veces quieran”, destacó la ejecutiva.

La oferta, indicaron, responde a la necesidad de “opciones que permitan a las personas disfrutar de una comida completa fuera de casa sin sacrificar calidad ni variedad. Con una amplia selección incluyendo estaciones de ensaladas frescas, sopas, comida criolla, italiana, mexicana, oriental y hasta postres de conocer exactamente cuánto van a gastar, sin sorpresas”.

El restaurante Sizzler pertenece al grupo Colón Gerena. Hay alrededor de ocho restaurantes Sizzler en toda la isla.