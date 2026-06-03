Sobao abre su quinto local en Guaynabo

Sobao abrió este miércoles su quinto local, esta vez en Plaza Caparra, en Guaynabo.

La panadería, propiedad del empresario Mateo Cidre, ocupará el lugar que antes albergaba Starbucks y luego Burger Fi en este centro comercial.

“Este espacio estaba esperando una panadería. Si yo entendiera que el espacio va a ser un problema, no hubiéramos abierto aquí”, contó el empresario. “Esto es algo que hace falta en el área, tenemos un espacio donde te puedes sentar, donde tienes un buen producto y un buen café”.

El local abrió sus puertas de manera informal – o “soft opening” – hace una semana y hoy será la inauguración del nuevo negocio, el cual supuso una inversión de $340,000 para la renovación del espacio.

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Cidre dijo que este negocio recibe clientes que llegan a pie de las oficinas aledañas, así como de los que visitan el centro comercial. Además, dijo, atienden clientela de los condominios en la zona, ya sea a través de la aplicación de Sobao o las plataformas de entregas a domicilio.

“Tenemos muchas oficinas alrededor, el centro comercial tiene dos pisos y el segundo piso es de oficinas médicas y un laboratorio. Tienes también supermercado, hay un tráfico consistente”, afirmó. “Más allá de eso, apostamos a delivery. Hay muchas viviendas y edificios de apartamentos que piden mucho para llevar y eso nos va a mover. Yo creo que vamos a tener una buena acogida”.

Al relatar la historia de la empresa que comenzó su padre, el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) Manuel Cidre, bajo la marca de Los Cidrines, Mateo Cidre afirma que con Sobao pretende resaltar, precisamente, la piedra angular del negocio de su papá: el distintivo pan sobao.

El primer Los Cidrines, recordó, abrió en Arecibo en 1978 y tiempo después abrió un local en San Francisco, el cual todavía opera bajo el nombre de Sobao. Sobao también tiene presencia en el hotel AC Mariott, en Condado, en Centro Europa y en el hotel Residence Inn en Isla Verde.

“La evolución de Cidrines a Sobao viene a raíz de la diferencia entre lo que es ser una manufacturera y este negocio. Yo empecé a pensar qué nombre puedo usar para este negocio, que no pierda la esencia. Y, ¿cuál fue el producto que hizo famoso a Los Cidrines? El pan sobao. Sobao son cinco letras que las puede decir un latino y un americano las puede decir también”.

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La tienda en Plaza Caparra abrió hace una semana, pero sin anunciarse, para dar espacio a comenzar las operaciones y adiestrar los 22 empleados que laboran allí bajo la gerencia de Glorivee Huertas, la primera gerente mujer de las tiendas Sobao.

“Yo inicié mi historia en Sobao en Condado en 2019. Luego tuve la oportunidad de ser asistente de gerente y ahora estoy aquí, abriendo esta tienda en Caparra”, contó a El Nuevo Día.

Sobao en Caparra abrirá de lunes a viernes entre 7:00 a.m. y 7:00 p.m.; los sábados, estará abierta de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. y los domingos permanecerá cerrada. Cuenta con el mismo menú que el resto de las tiendas, el cual incluye sándwiches, desayunos, pastelería, croquetas, bebidas y café.

“La receta del éxito no la deberías cambiar”, afirmó Cidre. “El reto es la consistencia. Donde quiera que visites un Sobao, vas a probar el mismo producto y serás tratado de la misma manera. Yo siempre apuesto a que el servicio sea mejor que el producto, y el producto debe ser excelente”.

El café que sirven es Encantos y venden bolsas de café que proviene de la finca de Cidre en Orocovis. Además de las cinco tiendas de Sobao, el empresario es dueño de La Bodeguita. Resaltó que, al menos en el proceso de este nuevo desarrollo, el proceso de permisos fluyó con bastante agilidad y en una semana lograron los permisos necesarios para poder operar.

Una mirada a futuro

Cidre expresó interés en abrir otros Sobao y no descartó que puedan inaugurar otro más en Guaynabo, además de uno en Caguas. Tampoco descartó llevar sus restaurantes a Estados Unidos, específicamente a Florida.