Más de 900 ejecutivas, empresarias y líderes de diversos sectores, que transforman y diseñan el futuro empresarial de Puerto Rico, se reunirán para celebrar la Cumbre de la Mujer Industrial 2026. Este encuentro, que será el jueves, 10 de diciembre en el Coca-Cola Music Hall, marca un momento histórico para la Asociación de Industriales de Puerto Rico (PRMA, por sus siglas en inglés), al conmemorar el décimo aniversario de su Capítulo de Mujeres Industriales.

“Nuestra prioridad es impulsar a cada profesional a romper barreras y atreverse a liderar sin reservas. Esta cumbre ha sido conceptualizada como una experiencia viva para reconectar con nuestro propósito, celebrar la trayectoria recorrida y marcar el rumbo del crecimiento personal, profesional y de liderazgo para los próximos años”, compartió en declaraciones escritas Cindy Cardona, presidenta del Capítulo de Mujeres Industriales de la PRMA.

Bajo el lema “Mujeres de Legado, Visionarias del Futuro”, se desarrollará un programa que integrará conferencias, testimonios, humor, reconocimientos y networking. El bloque de la mañana se desarrollará bajo el eje de Legado, Inspiración y Crecimiento, abriendo con los Legacy Talks.

PUBLICIDAD

Más adelante, la actriz, bailarina, cantante, experta en proyección, imagen, estilo y conferenciante Sara Pastor presentará la plenaria “Mujeres que no caducan”, una conversación sobre la evolución, la vigencia profesional y la capacidad de reinventarse en cada etapa de la vida.

El enfoque estratégico continuará con el panel “Diseñando el futuro”, que reunirá a Janisse Quiñones, CEO de LUMA; Brenda Torres, Senior Vice President of Global Supply Chain de Amgen; Iliette Frontera, Global Supply Chain Vice President LATAM Manufacturing de Boston Scientific; y Yolanda Ramos, Senior Director MS&T de Bristol-Myers Squibb, quienes pondrán en contexto las oportunidades de la industria e inspirarán a las nuevas generaciones a ocupar sillas en la alta gerencia. El panel será moderado por Yalixa Rivera, Chief Content Officer de GFR Media.

En la tarde, la agenda dará paso al bloque Poder, Propósito y Celebración, con el stand-up comedy “El Esgalille” y su espectáculo “Cosas que no me contaron de ser una Boss Lady”.

A esto le seguirá la conferenciante internacional Mariana Atencio. En su ponencia “Perfectamente tú: El poder que llevas dentro”, en el que ofrecerá herramientas de comunicación ejecutiva y de crecimiento estratégico. Además, la comunicadora Alexandra Fuentes subirá a tarima con la conferencia “Mujeres que quieren todo”, una mirada honesta y aspiracional sobre el equilibrio entre la vida personal y el éxito profesional.

El momento cumbre del evento será la entrega de los Industrial Women’s Chapter Awards, galardón que honra la trayectoria y la aportación de la mujer industrial en Puerto Rico y una fiesta de aniversario con música y conexiones para celebrar una década de logros.