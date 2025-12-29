Supermercados Econo entregará cajitas para celebrar el Día de Reyes
Los niños podrán colorear la caja a su gusto
29 de diciembre de 2025 - 12:40 PM
En busca de preservar la celebración de la Epifanía, Supermercados Econo anunció este lunes que entregará una cajita para celebrar el Día de los Reyes Magos.
La cadena informó que, contrario a años anteriores, la caja, en la que, según la tradición, se coloca la yerba para los camellos, tendrá dibujos en blanco y negro para que los niños coloreen a su gusto.
Imágenes de los Reyes en una guagua, el chinchorro y un gran árbol forman parte de los dibujos para promover la creatividad de los niños.
La caja, además, tiene un espacio para escribir el nombre y los deseos.
Mientras, en el árbol aparecen las palabras gratitud, humildad, respeto, tradición, alegría y amor que, destacó Supermercados Econo, son los protagonistas del día más tradicional de la época navideña en Puerto Rico.
“El día de Reyes es uno lleno de magia, tradición e inocencia”, comentó Viviana Mass, gerente sénior de Mercadeo deSupermercados Econo.
“Queremos que, con cada cajita de Reyes llevemos a los hogares puertorriqueños los mensajes de la época y sobre todo el valor de la unión familiar”, agregó.
Las “cajitas del Día de Reyes” están disponibles en las 63 tiendas de Supermercados Econo a través de Puerto Rico.
