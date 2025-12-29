Supermercados Econo entregará cajitas para celebrar el Día de Reyes

En busca de preservar la celebración de la Epifanía, Supermercados Econo anunció este lunes que entregará una cajita para celebrar el Día de los Reyes Magos.

La cadena informó que, contrario a años anteriores, la caja, en la que, según la tradición, se coloca la yerba para los camellos, tendrá dibujos en blanco y negro para que los niños coloreen a su gusto.

Imágenes de los Reyes en una guagua, el chinchorro y un gran árbol forman parte de los dibujos para promover la creatividad de los niños.

La caja, además, tiene un espacio para escribir el nombre y los deseos.

Mientras, en el árbol aparecen las palabras gratitud, humildad, respeto, tradición, alegría y amor que, destacó Supermercados Econo, son los protagonistas del día más tradicional de la época navideña en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Diseño de la caja del Día de Reyes de Supermercados Econo. (Suministrada)

“El día de Reyes es uno lleno de magia, tradición e inocencia”, comentó Viviana Mass, gerente sénior de Mercadeo deSupermercados Econo.

“Queremos que, con cada cajita de Reyes llevemos a los hogares puertorriqueños los mensajes de la época y sobre todo el valor de la unión familiar”, agregó.