Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 04:40 PM
S&P 500
6932.05
0.32%
·
Dow Jones
48731.16
0.6%
·
Nasdaq
23613.31
0.22%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Supermercados Econo entregará cajitas para celebrar el Día de Reyes

Los niños podrán colorear la caja a su gusto

29 de diciembre de 2025 - 12:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Supermercados Econo cuenta con 63 tiendas alrededor de Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

En busca de preservar la celebración de la Epifanía, Supermercados Econo anunció este lunes que entregará una cajita para celebrar el Día de los Reyes Magos.

RELACIONADAS

La cadena informó que, contrario a años anteriores, la caja, en la que, según la tradición, se coloca la yerba para los camellos, tendrá dibujos en blanco y negro para que los niños coloreen a su gusto.

Imágenes de los Reyes en una guagua, el chinchorro y un gran árbol forman parte de los dibujos para promover la creatividad de los niños.

La caja, además, tiene un espacio para escribir el nombre y los deseos.

Mientras, en el árbol aparecen las palabras gratitud, humildad, respeto, tradición, alegría y amor que, destacó Supermercados Econo, son los protagonistas del día más tradicional de la época navideña en Puerto Rico.

Diseño de la caja del Día de Reyes de Supermercados Econo.
Diseño de la caja del Día de Reyes de Supermercados Econo. (Suministrada)

“El día de Reyes es uno lleno de magia, tradición e inocencia”, comentó Viviana Mass, gerente sénior de Mercadeo deSupermercados Econo.

“Queremos que, con cada cajita de Reyes llevemos a los hogares puertorriqueños los mensajes de la época y sobre todo el valor de la unión familiar”, agregó.

Las “cajitas del Día de Reyes” están disponibles en las 63 tiendas de Supermercados Econo a través de Puerto Rico.

Tags
Supermercados EconoDía de Reyes
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 29 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: