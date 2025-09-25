Opinión
25 de septiembre de 2025
85°nubes dispersas
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Entrevista
Entrevista

Supermercados Econo reinaugura tienda en Sierra Bayamón tras inversión de $2 millones

Las modernas instalaciones cuentan con mayor variedad de productos y servicios, sistema placas solares y más equipo tecnológico

25 de septiembre de 2025 - 11:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El establecimiento es propiedad de Store Management System LLC, empresa de la familia Agosto, dueña de otros cuatro Econo. (Suministrada)
Marian Díaz
Por Marian Díaz
Periodista de Negociosmarian.diaz@gfrmedia.com

El Supermercados Econo en Sierra Bayamón reinauguró sus instalaciones, tras remodelar la propiedad y convertirla en una estructura moderna y tecnológica, que cuenta ahora con una oferta más amplia de productos y servicios.

El establecimiento es propiedad de Store Management System LLC, empresa de la familia Agosto, dueña también de los Econo en Barranquitas, Humacao, Naguabo y Naranjito. Antes, la tienda de Sierra Bayamón perteneció al comerciante Sergio Morales, quien falleció en 2024.

Econo Sierra Bayamón genera 114 empleos directos, y en total, la empresa dueña tiene una plantilla de más de 700 trabajadores en sus cinco supermercados.

En entrevista con El Nuevo Día, el empresario Juan Carlos Agosto indicó que los trabajos de remodelación de Sierra Bayamón conllevaron una inversión de $2 millones. “Fue una remodelación total, compleja, porque operamos la tienda todo el tiempo, nunca la cerramos”.

El área de venta del supermercado tiene 21,500 pies cuadrados, pero la estructura suma 48,000. Cuenta con dos almacenes en el segundo y tercer nivel, así como un multipisos para estacionamiento de cuatro pisos y capacidad para 182 vehículos.

La tienda tiene tres ascensores que permiten el acceso directo a la tienda desde el estacionamiento multipisos.

La remodelación incluyó el rediseño del área de venta, lo que resultó en pasillos más amplios.
La remodelación incluyó el rediseño del área de venta, lo que resultó en pasillos más amplios. (Suministrada)

El empresario destacó las mejoras realizadas en el diseño del espacio, que permitió pasillos más amplios y una redistribución más inteligente de las góndolas y los departamentos. “Es un ambiente moderno y acogedor que facilita la navegación y la experiencia de compra”.

El Econo de Sierra Bayamón cuenta con La Cocina de Econo, espacio que ofrece desayunos, sándwiches, café, repostería, almuerzos y cenas criollas. La Cocina tiene también el programa de deli Dietz & Watson, variedad de pizzas, wraps, ensaladas, pizza, frappes, acai bowls, y sushi.

Agosto destacó que todos los alimentos se confeccionan diariamente, con ingredientes frescos. Los desayunos están disponibles hasta las 9:30 a.m., a partir de esa hora preparan el menú de almuerzo, que consiste de siete carnes y 15 complementos y estará hasta las 3:00 p.m.

Luego, presentan el menú de cenas, que incluye combos familiares y que ofrecerán hasta las 8:00 p.m. La Cocina de Econo tendrá especiales diarios que comenzarán en $7.48 la combinación.

Más tecnología y eficiencia

La tienda incorporó avances tecnológicos como etiquetas electrónicas con actualización automática de precios y cajas registradoras de autopago (“self-checkouts”). Del total de 15 cajas registradoras, ocho son de autoservicio y aceptan todo tipo de método de pago, incluyendo efectivo y la tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional.

Agosto explicó que los clientes que utilicen las cajas registradoras tradicionales, harán una sola fila –como en Marshalls o Burlington- y el sistema avisa automáticamente a qué máquina debe ir el consumidor para que el empleado le cobre la compra.

El inmueble cuenta también con placas solares que generan 25% del consumo energético aproximadamente. Y en términos de eficiencia operacional, este Econo implementó sistemas de generación automática de órdenes a suplidores y máquinas que cuadran automáticamente en caja.

Asimismo, tiene un sistema de seguridad y vigilancia con inteligencia artificial en el área de venta y en el estacionamiento, lo que garantiza más seguridad y control.

Los consumidores pueden ordenar la compra con Econo To Go, servicio que estará disponible para las áreas cercanas de la tienda.
Los consumidores pueden ordenar la compra con Econo To Go, servicio que estará disponible para las áreas cercanas de la tienda. (Suministrada)

Para mayor comodidad, en la sección de servicio al cliente se ofrece lotería electrónica, MoneyGram y se puede pagar las utilidades, todo en un mismo lugar. Además, los consumidores pueden ordenar la compra con Econo To Go, servicio que estará disponible para las áreas cercanas de la tienda, con entregas desde un costo de $7. El recogido en la tienda es gratis.

El horario de operaciones de Econo en Sierra Bayamón es de lunes a sábados, de 6:30 a.m. a 9:00 p.m. y los domingos de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

ACERCA DEL AUTOR
Marian Díaz
Marian DíazArrow Icon
Marian Díaz es una periodista con más de 25 años de experiencia cubriendo la industria del comercio, las pymes y las empresas familiares en Puerto Rico. Escribe, además, sobre la industria...
