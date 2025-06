Supermercados Mr. Special reestructura su junta de directores

Perfiles de calibre

Con más de 35 años de experiencia en el sector privado, Fuentes Benejam es reconocido por su destacada trayectoria como ingeniero industrial, empresario y líder en procesos de innovación, manufactura, eficiencia operacional y desarrollo organizacional. Ha presidido y liderado múltiples empresas del sector de la construcción e industrias afines, incluyendo Gabriel Fuentes Jr. Construction Co., Inc., Fuentes Concrete Pile Co., Inc., y Fuentes Metals & Devices Co., entre otras.