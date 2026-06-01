T-Mobile integra a su red un servicio de traducción de llamadas en tiempo real

La Inteligencia Artificial (IA) está transformando la manera en que las personas se comunican y ahora también está cambiando la forma en que funcionan las redes móviles.

Como parte de esa evolución, T-Mobile anunció el lanzamiento beta de Live Translation, una nueva herramienta que permite traducir conversaciones telefónicas en tiempo real directamente desde la red móvil, sin necesidad de aplicaciones adicionales ni equipos especializados.

La innovación representa uno de los pasos más importantes de la compañía hacia lo que llama conectividad inteligente: una experiencia donde la red no solo conecta personas, sino que también trabaja para facilitar la comunicación.

“Live Translation es sólo el comienzo. A medida que expandamos esta capacidad durante el año, los resultados del beta nos ayudarán a perfeccionar una experiencia sin interrupciones, que funcione sin esfuerzo y en segundo plano”, expresó mediante comunicado John Saw, presidente de tecnología & CTO de T-Mobile.

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La herramienta permite que los clientes de T-Mobile puedan mantener conversaciones en tiempo real en más de 80 idiomas utilizando prácticamente cualquier teléfono conectado a la red, incluyendo celulares más básicos. La experiencia ocurre directamente durante la llamada, sin necesidad de descargar aplicaciones externas ni utilizar audífonos o equipos adicionales. Además, solo uno de los participantes en la llamada necesita ser cliente de T-Mobile para poder usarla.

Para activar el servicio, los clientes participantes en la beta solo deben marcar *87* durante una llamada activa. Durante el periodo beta, el servicio es gratuito para los participantes seleccionados.

En Puerto Rico, donde diariamente las personas se comunican con familiares, clientes y negocios dentro y fuera de la Isla, esta tecnología puede facilitar conversaciones en distintos idiomas en situaciones como viajes, servicio al cliente, turismo y otras del día a día.

La iniciativa también refleja una tendencia más amplia dentro de la industria tecnológica: mover capacidades avanzadas de inteligencia artificial fuera de los equipos y directamente hacia la infraestructura de red.

Aprovechando su arquitectura 5G Advanced y capacidades de computación distribuida en la nube, T-Mobile puede ejecutar modelos de IA más cerca del usuario, reduciendo la latencia y ofreciendo un rendimiento consistente. Esto permite ofrecer experiencias más rápidas y accesibles sin depender del smartphone más reciente, ni de procesadores de alta gama.

Actualmente, Live Translation se encuentra en fase beta para participantes seleccionados y forma parte de la visión de T-Mobile de continuar desarrollando nuevas experiencias impulsadas por inteligencia artificial sobre su red 5G.