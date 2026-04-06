T-Mobile invierte $2.5 millones en abrir y renovar tres tiendas

T‑Mobile anunció la apertura de su nueva tienda en Plaza Guaynabo, un espacio más amplio y moderno que integra el concepto más reciente de tiendas de la marca, enfocado en simplificar la experiencia del cliente y acercar la innovación a más personas.

La nueva tienda en Plaza Guaynabo cuenta con un diseño abierto e interactivo que invita a los clientes a descubrir, probar y conectarse con la tecnología, informó la proveedora de telecomunicaciones mediante comunicado.

“El espacio permite explorar los equipos, conocer soluciones de conectividad y recibir asistencia personalizada de un equipo local de expertos, capacitado para ofrecer un servicio transparente, accesible y sin complicaciones”, detalló T-Mobile.

Planta bandera en Barranquitas

Con la apertura en Plaza Guaynabo, T-Mobile ha desplegado una inversión de $2.5 millones en abrir esa localidad, plantar bandera en Barranquitas y remodelar una de sus tiendas en Caguas.

En el caso de Barranquitas, recientemente anunció la inauguración de su primera tienda en este municipio donde anteriormente no tenía presencia física.

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Ubicada en la PR-152, la nueva localidad acerca el acceso a conectividad confiable, planes que ofrecen el mejor valor en la industria y servicios tecnológicos para residentes, familias y negocios de la región central de la isla, se indicó.

Igualmente, la compañía completó la remodelación de su tienda en Shops at Caguas (antes Las Catalinas Mall), donde integra el mismo concepto moderno que define sus ubicaciones más recientes. En esa localidad, casi duplicó su espacio al crecer de 1,600 a 2,800 pies cuadrados.

Con la renovación, la proveedora apuesta a mejorar la experiencia del cliente mediante áreas más abiertas y funcionales, diseñadas para ofrecer un servicio más personalizado.