T-Mobile ofrece que puedas cambiarte a la compañía celular en 15 minutos y sin visitar la tienda

En el marco de la carrera de Fórmula 1 Las Vegas Grand Prix, T-Mobile anunció este jueves su nueva movida para que clientes de otras proveedoras se puedan cambiar a esa compañía en sólo 15 minutos y sin visitar una tienda física.

Según indicó la empresa mediante comunicado, buscan solucionar lo que 65% de los clientes de telefonía móvil catalogan como “un fastidio”: mudarse de proveedora. A esto agregaron la conveniencia de obtener un nuevo dispositivo más adelante o recibirlo el mismo día.

“Convertirse en un cliente nuevo no debería sentirse como una complicación. Cada año, más de 34 millones de personas cambian de compañía, desperdiciando en promedio más de tres horas en un proceso obsoleto, confuso y complejo,” dijo Srini Gopalan, CEO de T-Mobile. “Es una locura que hoy día se pueda obtener casi cualquier cosa con unos pocos toques en el teléfono, excepto el servicio inalámbrico. En T-Mobile, hemos aprovechado lo mejor de la tecnología para llevar el proceso de cambio al siglo XXI, de manera que cualquiera pueda obtener un mejor valor y una mejor experiencia en solo 15 minutos”.

¿Cómo es el proceso?

El proceso se realiza completamente en la aplicación móvil de T-Mobile, T-Life. El nuevo cliente debe elegir su plan, escoger el equipo (paso que se omite si quiere continuar con el celular que tiene en mano), agregar el plan de protección o accesorio que desee, completar la verificación de crédito y enviar el pedido.

Para la selección de un nuevo smartphone, se otorga una ventana de hasta 90 días. En cuentas con más de una línea, T-Mobile aseguró que no requiere que los cambios de teléfonos se hagan a la vez.

Mientras, la entrega de equipos nuevos el mismo día, con DoorDash, se puede gestionar por la aplicación si se reside en áreas donde se ofrezca el servicio. De lo contrario, se puede recibir por correo o buscar en tienda.

En cuanto a la tracción de T-Life, que se lanzó a principios de 2024 para expandir las opciones de autogestión para los clientes, T-Mobile informó que superó los 90 millones de descargas.

A su vez, repasó que agrupa bajo “Magenta Status” los beneficios adicionales que ofrece a sus clientes. Esto incluye acceso gratis a wifi durante vuelos; internet y textos ilimitados en más de 215 destinos; ofertas y recompensas todos los martes a través de T-Life y acceso a conexión por satélite cuando falte la red móvil con T-Satellite, entre otros.