Taco Maker abre en Isla Verde

Taco Maker anunció este miércoles la apertura de un nuevo restaurante, esta vez en La Plazoleta en la avenida Isla Verde, en Carolina, con una inversión aproximada de $300,000.

Con esta apertura, la cadena alcanzó los 82 restaurantes establecidos en la isla.

“Cada nuevo restaurante representa una oportunidad para seguir creciendo junto a las comunidades a las que servimos. Esta apertura, el primer restaurante en Isla Verde, nos permite continuar fortaleciendo nuestra presencia en una de las principales zonas turísticas de Puerto Rico, ofreciendo la calidad, frescura y sabor que por décadas han distinguido a Taco Maker”, expresó Carlos Budet, presidente de Taco Maker en declaraciones escritas.

El nuevo restaurante, que generara entre 15 y 20 empleos directos, incorpora la tecnología de kioscos de autoservicio para realizar órdenes de manera rápida dentro del restaurante y ofrecer una experiencia más conveniente a sus clientes. También cuenta con servicio de servicarro, web order y presencia en Uber Eats y Doordash.

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Según expresaron en comunicado de prensa, con este nuevo espacio “Taco Maker continúa impulsando su plan de expansión y modernización, apostando por restaurantes con tecnología que agiliza el servicio, sin perder la esencia que ha convertido a la marca en una de las favoritas de los puertorriqueños”.