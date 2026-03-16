Talleres para pymes con temáticas organizacionales

Identificar dinámicas generacionales en el trabajo, así como la integración de estrategias de bienestar en un negocio, serán parte de los temas que presentará la Fundación Forjando un Nuevo Comienzo, en una serie de talleres dirigidos a gerentes y dueños de empresas, a partir del 21 de marzo.

A través de una jornada diseñada para las pymes, la organización que sirve a niños de escasos recursos en los residenciales públicos de Puerto Rico, discutirá casos reales, mientras se brindan herramientas aplicables en un negocio, mediante una interacción dinámica, educativa y práctica.

Estos serán impartidos por la licenciada Minnella Rivera y el sicólogo industrial, Amaury Oyola, quienes discutirán materias particulares dirigidas a fomentar climas de paz en los escenarios laborales desde la perspectiva legal, liderazgo y relaciones humanas.

Moraima Oyola, fundadora de la Fundación Forjando un Nuevo Comienzo. (Suministrada)

Entre los temas que se presentarán en tres jornadas se encuentran:

¿Cómo integrar estrategias de bienestar en tu negocio?, pautado para el 21 de marzo.

Gestión del personal desde el derecho laboral, señalado para el 11 de abril.

Prevención de violencia y acoso laboral que se efectuará el 25 de abril en las instalaciones de la institución en Guaynabo.

Igualmente, se brindarán estrategias para entender mejor las personalidades y su impacto en el desempeño y escenario de trabajo, además de la prevención de violencia y acoso laboral desde una perspectiva preventiva y organizacional.