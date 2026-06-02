Texas de Brazil concluye operaciones en el Sheraton del Distrito del Centro de Convenciones

Texas de Brazil concluyó este martes sus operaciones en el hotel Sheraton Puerto Rico Resort & Casino del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, tras no haberse renovado el contrato de arrendamiento.

La gerencia informó en comunicado de prensa que la decisión responde exclusivamente a la no renovación del acuerdo entre las partes para permanecer en las instalaciones, que albergaron al restaurante desde mayo de 2011.

Damarisse Martínez Ruiz, portavoz de Churrasquería de Brazil, Inc., propietaria del restaurante, indicó que, aunque concluye esta etapa, la empresa se encuentra evaluando una nueva propuesta que permitiría establecer nuevamente la operación en otra localidad.

“La gerencia agradece a los miles de clientes que durante los pasados 14 años les honraron con su confianza y preferencia. Para todo el equipo, fue un privilegio formar parte de tantas celebraciones, encuentros familiares, reuniones de negocios y ocasiones especiales”, expresó Martínez Ruiz.

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“También agradecen a su equipo de trabajo, cuyo compromiso, profesionalismo y dedicación hicieron de Texas de Brazil un lugar especial para residentes y visitantes que eligieron el restaurante por su calidad, variedad y la experiencia que distingue su oferta gastronómica. Estos extienden su gratitud a los suplidores y aliados comerciales, que contribuyeron al éxito de la operación”, añadió.

Según la portavoz, actualmente, la gerencia sostiene conversaciones con otra empresa con el fin de retomar la operación en Puerto Rico.

“Aunque aún no existe una determinación final, los propietarios del restaurante mantienen el interés y el compromiso de lograr una reapertura en el menor tiempo posible”, dijo.

La gerencia también destacó el respaldo brindado por su equipo de trabajo durante el proceso de transición y reiteró que se realizaron gestiones para apoyar a los empleados impactados, incluyendo orientación sobre beneficios aplicables y referidos laborales dentro de la industria de restaurantes y hospitalidad.

El restaurante, que cesó su operación a partir de hoy, 1 de junio, ubicaba dentro de las instalaciones del hotel Sheraton.

Texas de Brazil es una reconocida franquicia internacional inspirada en la tradición de las churrasquerías del sur de Brasil, que combina una amplia selección de cortes de carnes servidos al estilo rodizio con una extensa oferta gastronómica. La operación en Puerto Rico era administrada por Churrasquería de Brazil Inc.