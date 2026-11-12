The Children’s Place se va a la quiebra

The Children’s Place, la reconocida tienda de ropa para niños, se acogió el domingo pasado al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal.

El domingo, la tienda informó en un comunicado que la bancarrota se radicó “con el fin de llevar a cabo una transacción de venta destinada a maximizar el valor”

Como parte del proceso de quiebra, The Children’s Place detalló que los interesados deberán presentar sus ofertas ante el Tribunal de Quiebras para el Distrito de Nueva Jersey antes del 9 de diciembre próximo.

“En este momento, todas nuestras tiendas y sitios de comercio electrónico permanecen abiertos y continúan sirviendo a los clientes”, apuntó la compañía.

En Puerto Rico, The Children’s Place cuenta con al menos seis tiendas en operaciones.

Además del proceso de compraventa, la empresa indicó que espera asegurar un acuerdo de financiamiento para deudor en posesión (DIP, por sus siglas en inglés).

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“Sujeto a la aprobación del tribunal, este financiamiento DIP permitirá a la empresa continuar sus operaciones durante el proceso de venta y los casos bajo el Capítulo 11″, sostuvo la compañía.

“La empresa también ha presentado mociones habituales para continuar pagando los salarios y beneficios de los empleados, mantener ciertos programas para clientes y pagar a los proveedores por bienes y servicios suministrados después de la fecha de la presentación”, agregó.