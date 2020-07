The Mall of San Juan volverá a celebrar eventos exclusivos para los adultos mayores y el primero de ellos iniciará este próximo martes,14 de julio a las 9:00 a.m. en el tercer nivel del centro comercial.

Marnie Marquina, gerente general de The Mall of San Juan, indicó que el evento, denominado Hora Dorada, contará con un horario exclusivo para los vistantes de 65 años o más.

“Queremos recibirlos y que se sientan seguros de visitarnos; por lo que creamos este espacio en un horario especial y ofreciendo todos los controles de distanciamiento y medidas de protección”, dijo Marquina.

La Hora Dorada, auspiciada por la aseguradora MMM, comenzará el próximo martes, 14 de julio, desde las 9:00 a.m. y continuará todos los martes y jueves hasta el 31 de diciembre de 2020.

Los interesados en participar deben registrarse en el Centro de Servicio al Cliente donde recibirán orientación de sus beneficios. De 9:00 a.m. a 10:00 a.m., tendrán un espacio reservado en la terraza, frente a Starbene Caffé.

Este espacio estará rotulado para cumplir con todas las reglas de distanciamiento físico y limpieza. Todos los participantes recibirán un café y algún pastry gratis, mientras duren.

Además, de 10:00 a.m. a 11:00 a.m., podrán ir de compras en un ambiente tranquilo y recibir descuentos en tiendas participantes durante este periodo. No es necesario hacer cita para entrar al centro comercial, indicó la gerente general.

“Nos place presentar un horario exclusivo para nuestros visitantes de la tercera edad. En The Mall of San Juan, nos hemos caracterizado por ofrecer una variedad de esfuerzos únicos que se unen a la experiencia de compras y gastronomía en un ambiente cómodo y seguro. Es por esto que hemos continuado desarrollado iniciativas dirigidas a esta población y, en alianza con MMM, continuamos añadiendo valor al Club Edad Dorada”, agregó Marquina.

Todos los eventos del Club Edad Dorada son libres de costo para personas de 65 años o más.