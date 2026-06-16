The Outlets at Montehiedra confirma nuevos inquilinos

The Outlets at Montehiedra, centro comercial que ha estado en un proceso de reformular su oferta y atraer nuevos inquilinos, albergará el tercer local de la cadena especializada en carnes Texas RoadHouse y una sucursal de FirstBank.

Así lo anunció Urban Edge Properties, entidad dueña de la propiedad de más de 531,00 pies cuadrados (p2), ubicada en Caimito, San Juan, en un lote de 55.4 acres.

El restaurante tendrá de 6,400 p2, mientras que la sucursal de FirstBank será de 2,702 p2, informó Urban Edge mediante comunicado.

En conjunto, se estiman en 270 los empleos que agregarán etas operaciones, que se esperan abran a principios de 2027.

Para Paul Schiffer, vicepresidente senior de Urban Edge, el Texas Roadhouse es una opción “estupenda” que atraerá a más visitantes al centro comercial.

1 / 7 | Texas Roadhouse llega a Puerto Rico. Luego de al menos dos años de planificación y esfuerzo, Loro Group abrió su primer Texas Roadhouse el verano pasado. - Josian Bruno/GFR MEDIA 1 / 7 Texas Roadhouse llega a Puerto Rico Luego de al menos dos años de planificación y esfuerzo, Loro Group abrió su primer Texas Roadhouse el verano pasado. Josian Bruno/GFR MEDIA Compartir

“Y, a medida que seguimos centrándonos en crear más motivos para que la gente visite, FirstBank ofrecerá nuevas comodidades y opciones bancarias para sus clientes en su nueva ubicación en el estacionamiento junto a la avenida Los Romeros”, agregó.

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Famoso por sus filetes cortados a mano, pan recién horneado y costillas tiernas, Texas Roadhouse nació en 1993 en Clarksville, Indiana. Desde entonces, la empresa ha crecido hasta más de 800 ubicaciones en 49 estados y 62 ubicaciones internacionales en nueve países, se informó.

En Puerto Rico, ha plantado bandera en Carolina y Bayamón.

Mientras, FirstBank, una filial de First BanCorp, cuenta con 56 sucursales en Puerto Rico, 8 en el sur de Florida y 11 en el resto de Estados Unidos y las Islas Vírgenes Británicas. La institución financiera cerró el 2025 con $19,100 millones en activos totales y $16,700 millones en depósitos, se informó.

The Outlets at Montehiedra, accesible por una salida del expreso PR-52, cuenta con 14 salas de Caribbean Cinemas, incluida la primera sala con IMAX 4DX de Puerto Rico.

Además de anclas como Ralph’s, Marshalls y T.J. Maxx, la propiedad cuenta con una ferretería The Home Depo, oficinas médicas y de servicios profesionales.

Texas Roadhouse se sumará a la oferta gastronómica, compuesta por Chili’s, Macaroni Grill, Cayo Cribe, IHOP y El Mesón, además de un área de puestos de comida (“food court”) que comparten comedor.

Urban Edge Properties es un fondo de inversión inmobiliaria que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Se concentra en administrar, adquirir, desarrollar y remodelar inmuebles comerciales en zonas urbanas, principalmente en la región metropolitana de Nueva York.