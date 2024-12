Tres empresarias de salud ganan EnterPRize

En tanto, la clínica de salud neurohormonal Welli, fundada por la biohacker Bianca Vega, recibió unos $47,500 de capital alzándose con el premio Mujer Empresaria que auspician Aerostar Airport Holdings, Darjo Foundation, Familia Díaz Rivera, Fusion Distribution Group y On Point Strategy. A su vez, Welli recibió la distinción Scale Up de Popular, que además del capital semilla incluye un pase directo al Scale Up Bootcamp 2025, un programa producto de la colaboración entre Guayacán y Popular dirigido a empresas que estén listas para escalar al próximo nivel.