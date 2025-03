Tribunal Supremo decide que el caso contra Abarca Health ya prescribió

Reaccionan las farmacias de la comunidad

“Esas prácticas se mantienen. El manejador de beneficios envía un contrato a las farmacias y las farmacias no tienen la oportunidad de negociar y no tienen a dónde ir a reclamar un derecho porque las PBM son entidades que ahora mismo no están reguladas, contrario a nosotros y a las aseguradoras que son los que los contratan”, dijo Ayala. “Nos dicen que van a pagar una tarifa y esa tarifa no es la que se paga. Así que las farmacias quedan en desventaja”. Afirmó que esto se repite con todos los PBM e insistió en que la respuesta es darle paso a la ley que regula estas entidades.