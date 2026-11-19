La aseguradora Triple-S anunció la ampliación del sistema de consultorios ubicados en centros comerciales, en los que los asegurados de este plan pueden realizar una consulta médica a distancia.

Triple-S anunció en comunicado de prensa que amplió el acceso a estos servicios de salud con la inauguración en Mayagüez de su décima MiConsulta MD en Puerto Rico.

Michael Muchnicki, principal oficial ejecutivo y presidente de Triple-S, explicó en declaraciones escritas que la iniciativa contemplaba, antes de finalizar este 2026, la instalación de 10 MiConsulta MD en áreas que facilitan el acceso a cuidado de salud.

Michael Muchnicki, principal oficial ejecutivo (CEO) de Triple S. FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media (Ramon "Tonito" Zayas)

“Cumplimos el plan según lo programado con la instalación de MiConsulta MD en Mayagüez Mall para servir a los asegurados del oeste de la isla”, dijo.

Desde la inauguración de la primera MiConsulta MD en Plaza Las Américas en noviembre de 2025, las subsiguientes se han estrenado en Plaza del Caribe en Ponce; Farmacia Caridad en Caguas, Aguadilla y Vega Baja; Plaza del Sol en Bayamón, Plaza del Norte en Hatillo, Ralph’s Supermarket en Fajardo, Plaza del Oeste en San Germán y Mayagüez Mall en Mayagüez.

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MiConsulta MD no requiere cita. Los asegurados de Triple-S simplemente entran a MiConsulta MD, presionan el botón de “start” y presentan su tarjeta de identificación del plan de salud de Triple-S. La estación se esteriliza automáticamente mediante un ciclo de luz UV-C.

Estas estaciones están disponibles los siete días de la semana durante el horario de los establecimientos donde están ubicadas.

“MiConsulta MD … está ahora encaminado servir cerca de 10,000 asegurados para fin de año. Nuestros asegurados evalúan favorablemente el servicio que provee acceso a un profesional de la salud minutos después de entrar a la estación”, dijo Muchnicki.

Los asegurados de planes de salud comerciales de Triple-S representan la mayor proporción de usuarios de estos cubículos, seguido por asegurados de Medicare Advantage y Vital.

“Son un complemento a su médico”, añadió Nick Bayón, director ejecutivo de Salus Clinics, parte de Triple-S. Salus provee los profesionales de la salud para MiConsulta MD y es responsable de su operación en Puerto Rico.

Triple-S sostuvo, además, que se ha asociado con OnMed, una compañía de infraestructura de acceso a cuidado de salud con base tecnológica, ubicada en White Plains, Nueva York, que diseña y construye unidades OnMed CareStation patentadas, una “clínica en una caja” de 8’x 10’’ que conecta a los pacientes a demanda con personal clínico licenciado y herramientas de diagnóstico en una plataforma completamente integrada.