Triple S y Menonita Health renuevan alianza
El acuerdo estará vigente hasta el 2028
26 de enero de 2026 - 5:03 PM
26 de enero de 2026 - 5:03 PM
Triple‑S Salud y Menonita Health System anunciaron este lunes la renovación de su acuerdo de red hasta 2028.
Según se informó en comunicado de prensa, con esta renovación Menonita Health System pasará a formar parte de la red de proveedores Blue Select de Triple‑S, con los miembros, clientes y corredores del segmento comercial un mayor acceso a servicios de salud de alta calidad a costos competitivos.
Triple‑S y Menonita Health System también extendieron el acuerdo para los beneficiarios de Medicare Advantage y Medicaid (Vital), con una alineación estratégica más estrecha para continuar ofreciendo acceso a servicios de alta calidad.
Michael Muchnicki, presidente de Triple‑S Salud, dijo que “al incluir a Menonita Health System en la red Blue Select, ampliamos las opciones que combinan calidad, accesibilidad y asequibilidad. Menonita renovó y continuará siendo parte de nuestra red de Medicare Advantage, garantizando que nuestros adultos mayores mantengan acceso ininterrumpido a sus proveedores de confianza”.
Ricardo Hernández, principal oficial ejecutivo de Menonita Health System, añadió que “este acuerdo reafirma el compromiso de Menonita con nuestras comunidades y garantiza que todos los miembros de Triple‑S tengan acceso a los servicios especializados y de clase mundial que ofrece Menonita Health System, mientras apoyamos las necesidades de clientes y corredores para obtener cobertura de salud de alta calidad”.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: