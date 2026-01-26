Triple S y Menonita Health renuevan alianza

Triple‑S Salud y Menonita Health System anunciaron este lunes la renovación de su acuerdo de red hasta 2028.

Según se informó en comunicado de prensa, con esta renovación Menonita Health System pasará a formar parte de la red de proveedores Blue Select de Triple‑S, con los miembros, clientes y corredores del segmento comercial un mayor acceso a servicios de salud de alta calidad a costos competitivos.

Triple‑S y Menonita Health System también extendieron el acuerdo para los beneficiarios de Medicare Advantage y Medicaid (Vital), con una alineación estratégica más estrecha para continuar ofreciendo acceso a servicios de alta calidad.

Michael Muchnicki, presidente de Triple‑S Salud, dijo que “al incluir a Menonita Health System en la red Blue Select, ampliamos las opciones que combinan calidad, accesibilidad y asequibilidad. Menonita renovó y continuará siendo parte de nuestra red de Medicare Advantage, garantizando que nuestros adultos mayores mantengan acceso ininterrumpido a sus proveedores de confianza”.