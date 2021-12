El primer restaurante Chick-Fil-A en Puerto Rico, que abrirá a principios de 2022 en la avenida Los Filtros en Bayamón será operado por una hispana, Caitlin Chávez, confirmó la corporación mediante comunicado de prensa.

Chávez, de padre de El Salvador, y quien ha residido en Colombia y Estados Unidos, se prepara para abrir el restaurante con apenas 30 años de edad.

“Hay oportunidades que se presentan una vez en la vida y abrir el primer restaurante en Puerto Rico es un privilegio increíble y destaca las miles de oportunidades de crecimiento con Chick-fil-A”, expresó Caitlin en declaraciones escritas.

La operadora comenzó a laborar a tiempo parcial en la franquicia a sus 15 años para ayudar a su familia. “De inmediato me encantó el ambiente de ritmo rápido y la camaradería experimentada entre mis ‘team members’. No tenía ni idea de que mi primer trabajo me abriría tantas oportunidades y acabaría definiendo mi carrera”, sostuvo.

Mientras estaba en la universidad, Caitlin consideró estudiar enfermería y necesitaba un segundo trabajo para ayudar a pagar sus estudios. Un día, mientras estaba sentada en la cafetería, vio un cartel que decía “Chick-fil-A Coming Soon” (Chick-Fil-A viene pronto) y solició el empleo.

Durante su trabajo en el Chick-fil-A Brainerd Village en Chattanooga, Caitlin trabajó para el operador Nick Goebeler, quien, durante los siguientes siete años, se convirtió en un mentor cercano y le enseñó a Caitlin sobre el negocio de los restaurantes Chick-fil-A. A través del liderazgo y la orientación de Nick, Caitlin aprendió todas las áreas del restaurante y encontró oportunidades de crecimiento profesional, incluyendo su rol como directora ejecutiva del restaurante.

Al mismo tiempo, Caitlin había cambiado ya cuatro veces de carrera universitaria y seguía sin decidirse por su profesión. Nick la animó a tratar de convertirse en operadora.

“Ese fue el momento en que todo se aclaró”, dijo Caitlin. “A través de temporadas de adversidad e incertidumbre, siempre me habían llamado para volver a Chick-fil-A para servir a los demás. Sabía que este era mi futuro”.

Después de inscribirse en clases de negocios y obtener su título en el 2017, Caitlin comenzó a buscar una oportunidad para convertirse en operadora en una comunidad de habla hispana, lo que logró a los 29 años.

Luego, se enteró que Chick-fil-A se expandiría a Puerto Rico y pensó: “Me encantaría ver a una mujer en ese puesto y entonces me di cuenta de que esa mujer era yo”.

“Lo que más me emociona es poder trabajar junto a un gran equipo y llevar el servicio y la hospitalidad de la marca Chick-fil-A a una isla conocida por su rica cultura y su gente acogedora. Abrir este restaurante es un recordatorio de que definitivamente se puede lograr cualquier cosa que quieras, trabajando duro y todo, absolutamente todo, es posible”, agregó.

La franquicia está reclutando personal a tiempo completo y a jornada parcial para laborar en la cocina y atender público, para su restaurante en Los Filtros.