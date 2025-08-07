Opinión
7 de agosto de 2025
Negocios
Suscriptores
United Airlines “resuelve” problema técnico que atrasó más de 1,000 vuelos en Estados Unidos

Además de los retrasos, hubo unas 40 cancelaciones

7 de agosto de 2025 - 12:00 PM

Los aeropuertos de Chicago, Denver, Newark, Houston y San Francisco se vieron afectados por el problema. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York - United Airlines informó este jueves de que ha “resuelto” el problema técnico que provocó un millar de retrasos y decenas de cancelaciones desde ayer por la tarde en los aeropuertos de Estados Unidos, pero todavía no ha recuperado la normalidad.

“Estamos trabajando con los clientes para llevarlos a sus destinos tras una interrupción tecnológica el miércoles por la noche. El problema tecnológico subyacente ha sido resuelto y, aunque esperamos retrasos residuales, nuestro equipo trabaja para restaurar nuestra operacionales normales”, dijo la empresa en un comunicado.

El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, dijo ayer en X que había hablado con el consejero delegado de la aerolínea, Scott Kirby, y aclaró que se trataba de un problema interno “no relacionado con el sistema de control de tráfico aéreo general”.

United Airlines dijo hoy que el problema técnico afectó a un sistema que contiene información de los vuelos y que alimenta otras herramientas digitales, como las que calculan el peso y el equilibrio de los aviones o siguen sus horarios, y aclaró que no era un ciberataque.

Según el portal Flightaware, son más de 1,000 los vuelos que sufrieron retrasos y unos 40 los cancelados.

Los aeropuertos de Chicago, Denver, Newark, Houston y San Francisco se vieron afectados por el problema, según la Administración Federal de Aviación (FAA), que avisó de que “algunos retrasos pueden persistir mientras siguen trabajando en el proceso de recuperación”.

Breaking NewsUnited AirlinesAeropuertos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
