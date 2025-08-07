United Airlines “resuelve” problema técnico que atrasó más de 1,000 vuelos en Estados Unidos

Nueva York - United Airlines informó este jueves de que ha “resuelto” el problema técnico que provocó un millar de retrasos y decenas de cancelaciones desde ayer por la tarde en los aeropuertos de Estados Unidos, pero todavía no ha recuperado la normalidad.

“Estamos trabajando con los clientes para llevarlos a sus destinos tras una interrupción tecnológica el miércoles por la noche. El problema tecnológico subyacente ha sido resuelto y, aunque esperamos retrasos residuales, nuestro equipo trabaja para restaurar nuestra operacionales normales”, dijo la empresa en un comunicado.

El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, dijo ayer en X que había hablado con el consejero delegado de la aerolínea, Scott Kirby, y aclaró que se trataba de un problema interno “no relacionado con el sistema de control de tráfico aéreo general”.

United Airlines dijo hoy que el problema técnico afectó a un sistema que contiene información de los vuelos y que alimenta otras herramientas digitales, como las que calculan el peso y el equilibrio de los aviones o siguen sus horarios, y aclaró que no era un ciberataque.

Según el portal Flightaware, son más de 1,000 los vuelos que sufrieron retrasos y unos 40 los cancelados.

