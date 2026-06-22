Venderán a Pizza Hut por $2,700 millones

La cadena de pizza y pasta Pizza Hut será vendida por $2,700 millones por la empresa matriz, Yum Brands.

En Puerto Rico, Pizza Hut tiene más de 40 tiendas en distintas modalidades. Los operadores de Pizza Hut en Puerto Rico, Encanto Restaurants, dijeron por escrito que “cualquier requerimiento de información o consulta relacionada con este asunto debe canalizarse directamente a través de (la matriz)”.

El Nuevo Día solicitó información a Yum Brands, pero al momento no han respondido.

Según reportó Prensa Asociada, Yum anunció la semana pasada que la firma de capital privado LongRange Capital comprará Pizza Hut, excluyendo el negocio en China continental, por aproximadamente $1,500 millones.

La operación de Pizza Hut en China continental será adquirida por Yum China Holdings Inc. por cerca de $1,200 millones informó la compañía. China es el segundo mercado más grande de Pizza Hut fuera de Estados Unidos y representa el 19 % de sus ventas.

PUBLICIDAD

1 / 20 | FOTOS: Estas pizzerías de Bayamón te harán romper la dieta. Fior Di Grano, Los Trailers de Bayamón. - Stephanie Rojas 1 / 20 FOTOS: Estas pizzerías de Bayamón te harán romper la dieta Fior Di Grano, Los Trailers de Bayamón. Stephanie Rojas Compartir

Yum Brands, que también es propietaria de KFC y Taco Bell, comenzó a evaluar sus opciones para Pizza Hut en noviembre. El año pasado, las ventas globales de Yum Brands aumentaron un 5%, mientras que las ventas de Pizza Hut cayeron un 2%.

En febrero, Yum Brands anunció planes para cerrar 250 locales de Pizza Hut en Estados Unidos. Al finalizar el año pasado, Pizza Hut contaba con 19,974 restaurantes en todo el mundo.

“Pizza Hut ha sido durante mucho tiempo el eslabón más débil del portafolio de Yum”, escribió el martes Neil Saunders, director general de GlobalData. “A pesar de los esfuerzos por revitalizar la marca y cerrar establecimientos con bajo rendimiento, se ha vuelto cada vez más evidente que, devolver a esta división a una senda de crecimiento requerirá un nivel de inversión y paciencia que Yum simplemente no está dispuesta a asumir”.

Pizza Hut fue fundada en 1958 en Wichita, Kansas, por dos hermanos que pidieron prestados $600 a su madre para abrir el negocio. Eligieron el nombre porque el letrero del local solo tenía espacio para ocho letras.

El característico techo rojo de Pizza Hut debutó en 1969 y, para 1971, la empresa ya era la cadena de pizzas con mayores ventas del mundo, según informó Prensa Asociada. PepsiCo adquirió Pizza Hut en 1977, pero separó su división de restaurantes —que posteriormente se convirtió en Yum Brands— en 1997.

En la década de 1980, Domino’s se convirtió en la empresa de pizzas de más rápido crecimiento en Estados Unidos, impulsada por su promesa de entregas en 30 minutos. Mientras los pedidos para llevar y las entregas a domicilio ganaban popularidad, Pizza Hut seguía operando grandes restaurantes orientados al consumo en el local.

PUBLICIDAD

En los últimos años, la cadena también se ha visto afectada por el crecimiento de DoorDash, Uber Eats y otras empresas de reparto de comida, que promocionan el acceso a una gran variedad de cocinas más allá de la pizza.

Al vender Pizza Hut, Yum Brands podrá concentrarse más en sus marcas con mejores resultados de ventas, afirmó el director ejecutivo de Yum, Chris Turner.

“Bajo la propiedad de LongRange y Yum China, Pizza Hut estará bien posicionada para crecer en el futuro gracias a propietarios con una profunda experiencia en la industria de restaurantes”, señaló Turner en un comunicado.