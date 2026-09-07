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Ventas al detal superan los $52,000 millones al cierre del año fiscal

El sector registró un crecimiento de 1.2% durante el año fiscal 2026, mientras que las ventas de junio aumentaron 4%

7 de septiembre de 2026 - 7:00 PM

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Solo durante el último mes del año fiscal las ventas ascendieron a $4,463 millones, según el Informe de Ventas al Detal en Puerto Rico preparado por el DDEC. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Itzel Rivera
Por Itzel Rivera
Periodistaitzel.rivera@gfrmedia.com

Las ventas al detal en Puerto Rico alcanzaron $52,156.4 millones durante el año fiscal 2026, un aumento de 1.2% frente al período fiscal anterior, informó este lunes el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

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El resultado comprende las ventas realizadas entre julio de 2025 y junio de 2026, según el Informe de Ventas al Detal en Puerto Rico, preparado por la Oficina de Estrategia e Inteligencia de Negocios del DDEC.

Solo durante junio, último mes del año fiscal, las ventas ascendieron a $4,463 millones. La cifra representó un incremento interanual de 4% respecto al mismo mes de 2025, un ritmo superior al registrado para el conjunto del año fiscal.

“Más de $52 mil millones en ventas durante el año fiscal representan actividad económica que se traduce en oportunidades para nuestros comerciantes, empleados y comunidades alrededor de Puerto Rico”, expresó la gobernadora Jenniffer González Colón mediante declaraciones escritas.

Las ferreterías y los establecimientos de materiales para el hogar encabezaron el crecimiento de junio, con un aumento interanual de 20.6%. Les siguieron los concesionarios de vehículos de motor nuevos y usados, cuyas ventas crecieron 12.4%.

También, registraron alzas las gasolineras y tiendas de conveniencia, con 7.7%; las tiendas de deportes, instrumentos musicales y entretenimiento, con 6.6%; y los establecimientos de cosméticos, productos de belleza y perfumes, con 5.7%.

Por su parte, las pequeñas y medianas empresas (pymes) generaron ventas por $1,972.5 millones durante junio, equivalentes al 44.2% de todas las ventas al detal efectuadas en Puerto Rico durante ese mes.

En comparación con junio del año anterior, las ventas de las pymes aumentaron 3.7%. Dentro de ese grupo, las pequeñas empresas registraron un incremento interanual de 2.1%, de acuerdo con los datos divulgados por el gobierno.

El comercio al detal también se mantuvo como una de las principales fuentes de empleo asalariado de la isla. Según la Encuesta de Establecimientos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el sector empleó en promedio a unas 132,700 personas durante el año fiscal 2026.

Esa cantidad representó aproximadamente el 14% del empleo asalariado en Puerto Rico, o cerca de uno de cada siete puestos de trabajo.

“Cuando analizamos conjuntamente las ventas y el empleo, vemos claramente la dimensión económica del sector”, sostuvo el secretario del DDEC, Carlos J. Ríos Pierluisi.

El funcionario destacó que el comercio al detal produjo más de $52,156 millones en actividad durante el año fiscal y sostuvo cerca de 133,000 empleos directos.

Tags
Departamento de Desarrollo Económico y ComercioPymesDepartamento del Trabajo
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Itzel Rivera
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Itzel Rivera es una periodista y productora natural de Vega Baja, Puerto Rico. Comenzó su carrera como productora digital en el programa de análisis político "Jugando Pelota Dura" por TeleOnce....
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