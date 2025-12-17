Vitrina para pequeños comerciantes en Plaza Las Américas

Ocho comerciantes puertorriqueños tendrán la oportunidad de presentar una muestra de sus respectivos productos, a través de una de las vitrinas más relevantes de la temporada navideña.

Se trata de The Shop, una iniciativa de FirstBank for Business y ATH Móvil, mediante la cual, pequeñas y medianas empresas expondrán sus propuestas en Plaza Las Américas hasta el miércoles, 24 de diciembre.

Allí los visitantes podrán encontrar desde ropa y accesorios, arte, fragancias, artículos artesanales y piezas inspiradas en la cultura puertorriqueña en el primer nivel del centro comercial, con acceso por la entrada más cercana junto a la sucursal de FirstBank.

De acuerdo con Lilian Díaz, vicepresidenta ejecutiva del Grupo de Negocios de FirstBank, “desde su lanzamiento, The Shop se ha destacado como una plataforma clave para brindar visibilidad, alcance y oportunidades de crecimiento a empresas puertorriqueñas a través de su espacio físico en Plaza Las Américas”.

PUBLICIDAD

“Este año, por primera vez, la iniciativa incorpora The Shop Online, una plataforma digital que permitirá a los consumidores explorar los productos de los emprendedores participantes, conocer sus historias y acceder a sus canales oficiales para obtener más información”, manifestó.

“Esta modalidad amplía el alcance del evento y facilita que el público conecte con los comerciantes generando mayores oportunidades de conectar con nuevos públicos”, apuntó.

Entre los comerciantes participantes se encuentran: Fani Boutique, M Boutique by Marieli Colón, Meraki Pinturitas por Yali, Naked Artisan Home & Body, Boceteo, Esto es PR®, Headzflex y Artis Lucerna.

“En FirstBank for Business reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de los negocios locales y con la creación de iniciativas que fortalezcan el ecosistema empresarial en Puerto Rico”, sostuvo.

Además, dijo, “reafirmamos nuestro apoyo continuo a los emprendedores puertorriqueños y brindarles una plataforma que potencia su visibilidad y crecimiento, especialmente en una época tan importante como la Navidad”.