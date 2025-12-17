Opinión
Empresas y Comercios
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Vitrina para pequeños comerciantes en Plaza Las Américas

Con la iniciativa The Shop de FirstBank for Business y ATH Móvil, ocho pymes presentarán una muestra de sus respectivos productos

17 de diciembre de 2025 - 4:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ocho comerciantes locales expondrán sus respectivos productos en Plaza Las Américas hasta el 24 de diciembre (Suministrada)
Sandra Torres Guzmán
Por Sandra Torres Guzmán

Ocho comerciantes puertorriqueños tendrán la oportunidad de presentar una muestra de sus respectivos productos, a través de una de las vitrinas más relevantes de la temporada navideña.

Se trata de The Shop, una iniciativa de FirstBank for Business y ATH Móvil, mediante la cual, pequeñas y medianas empresas expondrán sus propuestas en Plaza Las Américas hasta el miércoles, 24 de diciembre.

Allí los visitantes podrán encontrar desde ropa y accesorios, arte, fragancias, artículos artesanales y piezas inspiradas en la cultura puertorriqueña en el primer nivel del centro comercial, con acceso por la entrada más cercana junto a la sucursal de FirstBank.

De acuerdo con Lilian Díaz, vicepresidenta ejecutiva del Grupo de Negocios de FirstBank, “desde su lanzamiento, The Shop se ha destacado como una plataforma clave para brindar visibilidad, alcance y oportunidades de crecimiento a empresas puertorriqueñas a través de su espacio físico en Plaza Las Américas”.

“Este año, por primera vez, la iniciativa incorpora The Shop Online, una plataforma digital que permitirá a los consumidores explorar los productos de los emprendedores participantes, conocer sus historias y acceder a sus canales oficiales para obtener más información”, manifestó.

“Esta modalidad amplía el alcance del evento y facilita que el público conecte con los comerciantes generando mayores oportunidades de conectar con nuevos públicos”, apuntó.

Entre los comerciantes participantes se encuentran: Fani Boutique, M Boutique by Marieli Colón, Meraki Pinturitas por Yali, Naked Artisan Home & Body, Boceteo, Esto es PR®, Headzflex y Artis Lucerna.

“En FirstBank for Business reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de los negocios locales y con la creación de iniciativas que fortalezcan el ecosistema empresarial en Puerto Rico”, sostuvo.

Además, dijo, “reafirmamos nuestro apoyo continuo a los emprendedores puertorriqueños y brindarles una plataforma que potencia su visibilidad y crecimiento, especialmente en una época tan importante como la Navidad”.

“FirstBank invita al público a visitar su espacio físico y a explorar aquí, The Shop Online, para apoyar a los pequeños y medianos emprendedores que aportan dinamismo e innovación a la economía local”, expuso.

Tags
PymesFirst BankATH MóvilPlaza Las AméricasEmpresarios puertorriqueñosEmpresas puertorriqueñasPequeños negociosProductos localesEnfoque Pymes
