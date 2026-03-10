Walmart comienza a elaborar aquí uno de sus productos

La empresa Walmart Puerto Rico comenzó a elaborar una de sus bebidas, Sam’s Cola, en la isla.

Según anunciaron en comunicado de prensa, Walmart estableció una alianza con Pac Tech, una empresa local con operaciones en Las Piedras, que actualmente manufactura el agua de la marca Great Value para la cadena.

“Sam’s Cola mantiene el mismo sabor y calidad que los consumidores conocen, pero ahora se produce localmente y cuenta con el sello ‘Hecho en Puerto Rico’”, según se informó.

El producto está disponible en presentaciones de 2 litros y en un nuevo empaque de 20 onzas, formato que amplía la oferta para los clientes dentro de la categoría de refrescos.

“En Walmart Puerto Rico estamos comprometidos con identificar oportunidades para sustituir importaciones por productos elaborados, cosechados o manufacturados en la isla. Cuando impulsamos la producción local no solo fortalecemos nuestra cadena de suministro, sino que también apoyamos la creación de empleos, fomentamos la inversión en infraestructura y contribuimos al desarrollo económico de Puerto Rico”, expresó Coral Cummings, directora de Relaciones Gubernamentales y Asuntos Públicos de Walmart Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Para Pac Tech, producir Sam’s Cola en Puerto Rico representa una oportunidad para continuar fortaleciendo nuestras operaciones y demostrar la capacidad de la industria local para manufacturar productos de alta calidad a gran escala. Esta colaboración con Walmart Puerto Rico nos permite seguir invirtiendo en nuestra planta, ampliar nuestra capacidad productiva y aportar al desarrollo de la economía local”, expresó Carlos Carrillo, director general de bebidas Diesco Pac Tech Internacional.

La empresa informó que continuará identificando oportunidades para incorporar productos elaborados en Puerto Rico a sus tiendas, mientras mantiene su enfoque en ofrecer a los clientes productos de calidad a los mejores precios.