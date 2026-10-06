Walmart tendrá nueva tienda en Bayamón

Más de una década luego de haber adquirido los terrenos, Walmart puso la primera piedra para construir una nueva tienda supercenter en Bayamón, la cual debe abrir sus puertas en el segundo trimestre de 2028.

La construcción de esta nueva tienda implicará una inversión de $65 millones. El nuevo local se construirá en la intersección entre las carreteras PR 167 y la PR 828 en el barrio Buena Vista en Bayamón. Está a menos de un minuto de Plaza Los Palacios en Toa Alta.

Walmart tiene, según se informó, otras 18 tiendas en Puerto Rico.

La empresa realizó este martes la ceremonia de la primera piedra en un evento en el que participaron la gobernadora Jennniffer González Colón y el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz.

La propiedad se desarrollará en unos terrenos que la empresa adquirió en 2014. Según consta en documentos públicos, la venta se concretó por $4.3 millones, además de otro terreno aledaño adquirido al ayuntamiento. Los permisos comenzaron a gestionarse en 2023, según el trámite público.

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Ángel Alicea, gerente general regional de Walmart Puerto Rico, explicó que la construcción se retrasó porque “hubo que manejar el tema de los terrenos y otros varios factores, pero se acabó la espera”.

Una historia publicada por El Nuevo Día en 2014 reseñaba la preocupación de los dueños del Supermercado Selectos, que para ese momento cuestionaron que se otorgara el permiso a un supercenter de Walmart, cuando en los alrededores hay varios supermercados. El Supermercados Selectos está a menos de un minuto de distancia del nuevo desarrollo.

El alcalde, por su parte, insistió este martes a preguntas de la prensa en que la apertura podría “beneficiar” a los negocios aledaños más pequeños.

“Siempre hay este tipo de preocupación, pero, por regla general, donde se monta un negocio grande, eso trae un tránsito que antes no llegaba y ese tránsito flota a los demás negocios”, dijo Rivera Cruz. “Cuando llegó Home Depot a Plaza del Sol, don Ramón, el dueño de la Ferretería Berríos estaba preocupado. Pero le cambió la fachada y le hizo unos arreglos y ajustes y hoy Berríos está vendiendo más de lo que vendía antes de la llegada de Home Depot”.

Supermercados Selectos indicó a este medio que no emitiría declaraciones sobre el asunto.

El alcalde afirmó, además, que hay proyectos encaminados para mejorar el flujo de carros en la zona y evitar el tapón, que podría aumentar con la apertura de la tienda. Según dijo, hay dos fases de mejoras en la zona y la primera podría estar lista para 2028. La segunda fase de mejoras se extendería desde la PR 840 hasta el nuevo centro comercial, pero para esa no hay fecha de culminación.

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En cuanto al retraso en la construcción del Walmart, el alcalde dijo que “en un momento dado, Puerto Rico cayó en quiebra y muchas empresas hicieron un detente. Eran empresas que venían a establecerse y se aguantaron para ver el escenario. Estas grandes empresas miden sus inversiones a largo plazo y creo que fue una gran medida. Hace diez años que no abrían una tienda nueva”.

Previo a esta apertura, Walmart abrió en Puerto Rico el supercenter de Santurce, el cual abrió sus puertas en 2013.

Alicea dijo que la empresa sí ha realizado mejoras y remodelaciones de varias tiendas que tienen en la isla.

Millones para el municipio

Según explicó, la nueva tienda será la segunda en Bayamón. Contratarían 600 empleados para operar el centro, el cual tendría supermercado, farmacia, jardinería, área de ropa, accesorios y juguetes, así como una óptica y cafetería. La tienda, cuando abra, tendrá servicio de pick-up y delivery.

Según dijo el gerente, la tienda tendrá iluminación LED, así como neveras y congeladores de bajo consumo energético y sistemas automatizados para optimizar el uso de energía. La empresa informó que contempla instalar paneles solares.