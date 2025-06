The Walt Disney Co. despedirá a cientos de empleados en todo el mundo en momentos en que la gigante del entretenimiento busca reducir costos y adaptarse a las condiciones cambiantes de la industria.

El portavoz afirmó que “A medida que nuestra industria se transforma a un ritmo acelerado, continuamos evaluando formas de gestionar eficientemente nuestros negocios mientras impulsamos la creatividad e innovación de vanguardia que los consumidores valoran y esperan de The Walt Disney Co.. Como parte de este trabajo continuo, hemos identificado oportunidades para operar de manera más eficiente y estamos eliminando un número limitado de puestos”.

El mes pasado, The Walt Disney Co. reportó sólidas ganancias e ingresos en el segundo trimestre, ya que sus parques temáticos nacionales prosperaron y la compañía sumó más de un millón de suscriptores a su servicio de streaming. La compañía también aumentó sus expectativas de ganancias para el año.

The Walt Disney Co. también ha disfrutado de una ola de éxitos de taquilla, incluyendo “ Thunderbolts ” y “ Lilo & Stitch ”, que ahora es la segunda película más taquillera del año con $280.1 millones en ventas de boletos domésticos.

En 2023, el director general de The Walt Disney Co., Bob Iger, anunció que The Walt Disney Co. recortaría alrededor de 7,000 empleos como parte de un ambicioso plan de ahorro de costos en toda la compañía y una “reorganización estratégica”. The Walt Disney Co. dijo en ese momento que las reducciones de empleos eran parte de un ahorro de costos de $5,500 millones en toda la empresa.