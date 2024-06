Wendy’s abre en la isla su restaurante número 83

Lizmarie Medina, principal oficial de mercadeo de Grupo Colón Gerena, asegura que la calidad de la comida, particularmente la carne y los huevos, no solo será fresca, sino local.

El restaurante operará de domingo a jueves de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., con servicio de ventanilla hasta la medianoche; y los viernes y sábados de 6:00 a.m. a 12:00 de la medianoche y hasta la 1:00 a.m. por ventanilla.