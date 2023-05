Los consumidores que gustan de adquirir mercancía y accesorios decorativos para su hogar tendrán un lugar menos donde comprar. No solo la cadena Bed Bath & Beyond está en liquidación, sino que la tienda West Elm decidió cerrar en Plaza Las Américas.

West Elm, con 19,000 pies cuadrados, llegó a Plaza en abril de 2008, junto a Pottery Barn, ambas marcas pertenecen a la corporación Williams-Sonoma.

La tienda en el centro comercial exhibe un letrero a la entrada que anuncia el cierre del establecimiento. La mercancía tiene un 30% de descuento y el mensaje indica que toda venta es final.

La cadena tiene venta liquidación. (Suministrada)

Una fuente de este diario señaló que hay pocos empleados en la tienda, por lo que, al menos, este fin de semana estaban limitando la entrada a la tienda.

West Elm se especializa en artículos y decoración para el hogar, con estilos modernos y contemporáneos. Su única tienda en Puerto Rico está en Plaza.

La fuente indicó que la cadena decidió no renovar el contrato con el mall.

West Elm abrió sus puertas en el 2008 en Plaza Las Américas y es la única tienda de la cadena en Puerto Rico. (Suministrada)

Al momento de la publicación de esta nota, la administración del centro comercial no había respondido un pedido de información que le hizo Negocios.

En el 2015, West Elm cerró temporeramente durante casi cuatro semanas en Plaza por un alegado problema en uno de los envíos que llegó con “una sustancia rara, no peligrosa”. Tras una investigación de la empresa y de autoridades de salud se determinó que en el furgón que trajo la mercancía se encontró nitrato de plata.

Tras limpiar la tienda y los muebles, el establecimiento reabrió sus puertas.

West Elm vende productos más económicos que su cadena hermana Pottery Barn, que también estuvo en Plaza. Esta última, ocupaba 21,000 pies cuadrados y su mercancía tiene un estilo más clásico.

En Plaza Las Américas, Pottery Barn abrió también en 2008, pero solo estuvo tres años. Al momento del cierre, la corporación indicó que “los términos de arrendamiento de la tienda, su desempeño y las tiendas a su alrededor”, fueron algunas de las razones por las que decidieron no continuar operaciones en dicho mall.

La tienda de Pottery Barn que cuando abrió anunció que buscaba conquistar al consumidor puertorriqueño con una combinación de piezas clásicas y accesorios de colores y estampados. (Juan Luis Martínez Pérez)

En el 2015 la corporación matriz, Williams-Sonoma, abrió un Pottery Barn en The Mall of San Juan y una tienda Williams- Sonoma. Ambos establecimientos operan en el segundo nivel del centro comercial.

Negocios se comunicó con The Mall of San Juan para conocer si West Elm abrirá un espacio en dicho complejo de tiendas, pero la gerencia indicó que no tenían información de que la cadena fuera para su mall.