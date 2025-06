Ya abrió el restaurante Golden Corral en Bayamón

Golden Corral opera en la isla desde octubre de 2020 de la mano de Richport Restaurants, Inc., corporación que tiene los derechos de la marca para Puerto Rico. Su presidente es Justin Tirri, quien abrió el primero en The Outlet 66 Mall en Canóvanas.

Mientras, este nuevo restaurante en Bayamón tiene unos 16,000 pies cuadrados y ocupa el espacio que tenía antes Grand Store en Plaza Río Hondo. Abre los siete días de la semana y ofrece desayuno los sábados y domingos. El restaurante opera de lunes a jueves de 10:45 a.m. a 9:00 p.m., los viernes de 10:45 a.m. a 10:00 p.m., sábados de 8:00 a.m a 10:00 p.m.; y los domingos de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.