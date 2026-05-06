Yummy Fru: la nueva tienda de helados que abrirá en Caguas

Yummy Fru abrirá sus puertas este viernes en Caguas, un negocio que ofrece pequeñas esferas de helado con cubierta crujiente.

El local estará ubicado en la Avenida Degetau, en Caguas.

“Si quieres probar algo diferente, esta es una manera divertida y creativa de disfrutar un mantecado, helado o postre frío,” destacó Paola Díaz, creadora de Yummy Fru.

La marca combina producto, ambiente y experiencia en la venta de mantecados. “Yummy Fru nace con el propósito de crear momentos. No es solo un producto, es una experiencia que conecta con la familia y con quienes buscan algo distinto,” añadió Díaz.

En cuanto al futuro de la marca, se informó que tienen planes de “crear una franquicia aquí en Puerto Rico y darle la oportunidad a más personas de conocernos y disfrutar esta experiencia,” expresó Díaz.

Durante la apertura del local, la vicealcaldesa de Caguas, Lydia Rivera, dijo que “espero que no solamente te extiendas en Puerto Rico, sino que también puedas exportar este producto, para que sepan que Puerto Rico siempre lo hace mejor”.