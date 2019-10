Después de meses de negociación con la gerencia de Aerostar, empresa que administra el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (LMM), la red de transporte Uber comenzó ayer a recoger pasajeros en el principal puerto de entrada a Puerto Rico, tomando a los taxistas del patio y a sus propios socios conductores por sorpresa.

Al llegar a un acuerdo con Aerostar, Uber se abre paso en el mercado local para competir, en igualdad de condiciones con los más de 1,000 taxistas que operan en LMM, para transportar a los casi cuatro millones de puertorriqueños y turistas que pasan por allí cada año.

“El monto ($3) es exactamente el mismo que pagan los taxis. Enfatizo que aquí lo importante es que hay igualdad de condiciones”, dijo el gerente general de Uber para Panamá y el Caribe, Gabriel Gutiérrez, en exclusiva con Negocios.

Ahora, sus casi 4,000 socios conductores también podrán recoger —no solo dejar— a pasajeros en el aeropuerto internacional y, aunque no usarán el mismo sistema que los taxistas, sí deberán seguir las directrices del Negociado de Transportación y Servicios Públicos (NTSP).

Todos los socios conductores deberán lucir la calcomanía de Uber en la parte inferior del parabrisas, tener a la mano la hoja de ruta con los detalles de su pasajero y la certificación impresa del NTSP, explica el comunicado que recibieron sorpresivamente los socios conductores de Uber ayer en la mañana, del que este medio obtuvo copia.

Después de esperar en una fila virtual, que simula la que realizan los taxistas de manera física, los socios conductores de Uber solo podrán recoger pasajeros en una de dos áreas designadas, por lo que Gutiérrez instó a los usuarios a buscar los rótulos en el aeropuerto.

“Así como los taxis tienen su área de recogida, hay un área de recogida para las ERT (empresa de red de transporte, por sus siglas en inglés) y, en nuestro caso, Uber. Al salir de la terminal A o la terminal B, hay una señalización que dice ‘Rideshare’ que muestra hacia dónde te tienes que dirigir y allí está el área de recogido (para Uber)”, explicó.

A unas tres horas de este medio reportar que los agentes del NTSP habían intervenido con varios socios conductores que no siguieron las instrucciones para recoger pasajeros en el aeropuerto internacional, Uber les recordó, a través de la aplicación móvil, que transitaran por el carril correspondiente.

“Va empezando y se va a ir afinando conforme pasa el tiempo, pero, definitivamente, Aerostar y Uberhemos puesto todo el empeño para que la operación sealo más fluida y ofrezca la mejor experiencia a los usuarios y socios conductores”, dijo Gutiérrez sobre el primer día de operaciones de Uber en el aeropuerto.

Sigue firme la oposición

Aunque el contrato entre Aerostar y Uber ya está firmado, los taxistas aseguraron que llevarán su reclamo en contra del gigante de la transportación ante la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien entienden es la única autoridad que puede rescatar a los taxistas del país.

“El Negociado de Transportación se lo ha dado todo a Uber. Les dio la calle y la zona hotelera. El único refugio que les queda a los taxistas es el aeropuerto. Estamos esperanzados en que la gobernadora nos escuche y tome cartas en el asunto”, afirmó el presidente de la Federación de Taxistas, Juan De León.

También dijo que la entrada de Uber al aeropuerto internacional podría agudizar las pérdidas de los taxistas hasta un 20% adicional al golpe que sufrieron después del huracán María en el 2017.

Por su parte, el presidente del Colectivo de Taxistas Unidos, Angelo Arroyo, denunció que el NTSP ha sido muy indulgente con Uber, pero que no le ha dado oxígeno a los reclamos de su gremio.

“No vamos a permitir ser desplazados cuando no se nos ha dado la oportunidad de negociar como mismo hicieron con esta compañía foránea que no tributa en nuestro país y no nos deja a nosotros nada como puertorriqueños”, sentenció Arroyo.

A esto, el presidente de NTSP, Luis García Fragua, respondió que “la política pública del Gobierno de Puerto Rico es que exista la más amplia oportunidad de servicios para la ciudadanía”, y aseguró que su equipo no tuvo participación alguna en los acuerdos entre Uber y Aerostar.

“Sin embargo, el NTSP velará por el cumplimiento con las leyes y reglamentos vigentes para los conductores ERT al igual que hacemos con los demás concesionarios incluyendo taxistas”, expresó García Fragua en declaraciones escritas a Negocios.