Bethesda - La información de hasta 500 millones de personas que se alojan en hoteles bajo la operación de Starwood se ha visto comprometida y Marriott, dueña de la operadora, dice que descubrieron un acceso no autorizado dentro de esa red desde 2014.

Starwood opera hoteles bajo los nombres de: W Hotels, St. Regis, Sheraton Hotels & Resorts, Westin Hotels & Resorts, Element Hotels, Aloft Hotels, The Luxury Collection, Tribute Portfolio, Le Méridien Hotels & Resorts, Four Points by Sheraton y Design Hotels. Las propiedades de tiempo compartido de la marca Starwood también están incluidas.

La compañía dijo el viernes que los números de las tarjetas de crédito y las fechas de vencimiento de algunos huéspedes pueden haber sido tomadas. Para aproximadamente 327 millones de personas, la información expuesta incluye una combinación de nombre, dirección postal, número de teléfono, dirección de correo electrónico, número de pasaporte, información de la cuenta de Starwood Preferred Guest, fecha de nacimiento, sexo, información de llegada y salida, fecha de reserva y preferencias de comunicación.

Para algunos invitados, la información se limitaba al nombre y, a veces, a otros datos, como la dirección postal, la dirección de correo electrónico u otra información.

Marriott dijo que hubo una violación de su base de datos en septiembre, que tenía información de los huéspedes relacionada con las reservas en las propiedades Starwood el 10 de septiembre o antes.

Marriott International Inc. descubrió a través de la investigación que alguien copió y cifró la información del huésped y trató de eliminarla.

Marriott values our guests and understands the importance of protecting personal information. For more information on the Starwood guest reservation database security incident, please visit https://t.co/NWd6Dg2oOQ.