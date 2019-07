Dos empresas locales se han unido al pedido del pueblo para que Ricardo Rosselló renuncie como gobernador y autorizarán a sus empleados a participar esta tarde de las manifestaciones.

Bajo el lema “Es hora que el sector privado actúe”, la compañía de cerraduras y candados Toledo Locks, así como la firma de validaciones PACIV han respaldado públicamente los reclamos de distintos grupos de que Rosselló no puede continuar en el cargo después de que salieran a la luz las más de 800 páginas del chat en las que participan el primer mandatario y sus más íntimos colaboradores.

Jorge Toledo, fundador de Toledo Locks, escribió en la página web de la empresa: “Mañana (hoy) Puerto Rico se levanta para imponer justicia. Por tal razón Toledo & Co. estará concediendo la tarde libre a todo el personal que desee participar pacíficamente de las manifestaciones”.

En entrevista con El Nuevo Día, Toledo indicó que la plantilla suma unos 40 empleados, aunque no todos irán a la marcha. “Vamos unos cuantos, mi esposa y yo también vamos a estar ahí”. Varios vendedores le han dicho que prefieren quedarse en la calle trabajando, “eso es también una manera de hacer patria”, dijo Toledo.

Comentó que varios empresarios le han dicho que no debería expresarse sobre esta controversia del chat ni participar en la manifestación porque le podría afectar sus negocios. Pero él no tiene miedo y actúa de frente, según sus principios y valores. “El éxito no es igual a tener dinero. Tenemos una oportunidad para que Puerto Rico se reinvente. Es hora de que el pueblo empiece a ver líderes que vengan a servir, que tengan empatía con la gente, que sean sabios y sosegados”.

“No nos podemos esconder, no es dar payola para que te compren. No te asustes por hacer patria”, expresó el dueño de cerraduras Toledo.

Asimismo, Jorge Rodríguez, presidente de PACIV, concederá tiempo libre a sus empleados para que vayan a la marcha.

“Mañana (hoy)Puerto Rico se levanta para reclamar acción a nuestra legislatura. Por tal razón, Paciv Puerto Rico estará concediendo la tarde libre (con paga) a todo aquel asociado que desee participar pacíficamente de la marcha”, escribió Rodríguez en su página de facebook.

“Para los asociados que participen, se estará saliendo desde nuestras oficinas en Paciv a las 4:30 p.m. Esta iniciativa es totalmente voluntaria”, dice el mensaje.

De hecho, el domingo 14 de julio Rodríguez hizo pública una carta enviada a Rosselló en la que pide “su inmediata, irrevocable e inequívoca RENUNCIA (en mayúsculas) como gobernador de Puerto Rico”.

“Ricardo Rosselló, sus acciones y las de su equipo de trabajo y amistades cercanas reflejadas todas estas en el documento que ha circulado por todos los medios son categóricamente reprochables para todos en Paciv y Paciv Foundation y esperamos para todo Puerto Rico”, escribió el empresario en su misiva.

De otro lado, la aseguradora Universal Insurance ha autorizado a los 1,000 empleados a salir del trabajo hoy a las 3:00 p.m., confirmó Eira Piñeiro, vicepresidenta de Comunicaciones de la empresa. Indicó Piñeiro que Universal tomó la decisión para que, el empleado que desee pueda ir a la marcha y regrese con calma a sus hogares. El horario normal de cierre es desde las 4:30 p.m. hasta las 6:00 p.m., dependiendo del turno de cada cual.