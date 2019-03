Desde entrega de almuerzos saludables y competencias para bajar de peso hasta orientaciones sobre finanzas personales y sesiones de masajes; todas son iniciativas que forman parte de U Healthy, el programa de bienestar para el personal de United Surety & Indemnity Company (USIC).

Con sede en Guaynabo y una plantilla de 68 empleados, la aseguradora comenzó U Healthy en 2017 a raíz del éxito de un proyecto anterior. “En 2015 hicimos una alianza con un gimnasio; ofrecíamos la membresía del gimnasio a los empleados y empezamos a ver mucho interés. Se inscribieron 25 personas y en aquel momento éramos casi 60 empleados. Ahí dijimos: ‘vamos a formalizar esto’”, relató Nahomi Rodríguez Cruz, gerente de recursos humanos de la empresa.

A la alianza con el gimnasio se unieron otras iniciativas, como hacer disponible un servicio de entrega de almuerzos bajos en calorías a un precio asequible, y los retos para bajar de peso conocidos como U Can Do It. En los retos, que se suelen llevar a cabo cada tres meses, los empleados han participado de modo individual, en pareja o en grupo. Los que más libras rebajan reciben premios.

“Hemos tenido empleados que han bajado de 20 a 40 libras en tres meses y se han mantenido, lo que para mí es un buen resultado”, resaltó Rodríguez. “Se divierten, se dan apoyo y han creado grupos de ejercicio”.

Durante un tiempo se hicieron entrenamientos sabatinos tipo “Bootcamp” en la playa con una entrenadora, agregó.

Una de las iniciativas más populares lo es el servicio de masajes que se provee dos veces al mes en las instalaciones de la empresa, en sesiones de diez minutos por empleado. “Después del huracán (María), la ansiedad de trabajar en una compañía de seguros era bastante y empezamos a traer masajes”, comentó.

Otro recurso que acude cada dos semanas lo es un médico, con quien los empleados interesados pueden atenderse durante su jornada laboral. “Ha reducido la gente que sale para citas médicas porque antes cogían toda la mañana para eso y ahora se anotan, van allí y en 15 minutos ya lo atendió el doctor. Ha sido una de las iniciativas que más ha gustado”.

U Healthy también comprende charlas de manejo de presupuesto y de crédito, provistas por personal de instituciones financieras, así como ferias anuales de salud en las instalaciones de la empresa, actividades de “team building” y días familiares, incluso con giras para empleados y familiares.

“Este año comenzamos un club de corredores que se llama USIC Runners, en el que tenemos 11 personas inscritas, que deben participar en al menos cinco carreras en el año y nosotros se las pagamos y les proveemos uniformes”, indicó.

También integrará este año talleres de nutrición, para complementar las iniciativas que fomentan la actividad física, y charlas de finanzas personales que coincidan con el periodo en que reciben el bono de Navidad, “para que los empleados puedan sacar el mejor provecho de él”.

En promedio, la empresa invierte unos $50,000 al año en todos los componentes del programa U Healthy, según la gerente de recursos humanos. Indicó que un 40% de la plantilla participa de las actividades físicas y cerca del 50% participa de actividades comunitarias y de responsabilidad social, mientras que casi el 100% utiliza el servicio de masajes.

Es una inversión que ha generado resultados, de acuerdo con Rodríguez. “Desde que se implementó esto, el plan médico o se ha mantenido en el mismo precio o ha bajado. En 2017 tuvimos un descuento de un 7% y el año pasado nos mantuvimos en el mismo precio”, indicó.