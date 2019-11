Pese a que el director de la Autoridad para las Alianza Público-Privadas, Fermín Fontánez, indicó esta mañana que Royal Caribbean cancelaría viajes para la próxima temporada del 2020-2021, la empresa afirmó a El Nuevo Día que seguirá con los mismos itinerarios.

"Para la temporada de 2020-2021 no hemos cambiando nada de lo que se anunció en noviembre del año pasado, seguimos en pie con los mismos itinerarios completos", se limitó a decir por escrito Christina Caballero, portavoz de Royal Caribbean.

Una búsqueda en el sitio de la línea de cruceros muestra que entre enero y abril de 2021 saldrán desde San Juan los cruceros Enchantment of the Seas y Freedom of the Seas.

No obstante, Royal Caribbean indicó en expresiones escritas más tarde que, "aunque aún no hemos anunciado nuestros despliegues para 2021-2022, si esperamos menos paradas desde San Juan para la temporada de 2021-2022". Se añadió que proveerán más detalles una vez se anuncien los itinerarios.

Fermín Fontánez dijo esta mañana que Royal Caribbean canceló decenas de cruceros que harían paradas en Puerto Rico en 2020 y 2021.

"Entiendo que la Autoridad de los Puertos recibió una cancelación de Royal Caribbean para una cantidad de barcos sustanciales, es cierto", estableció el funcionario en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

Según el representante del Partido Popular Democrático, Ángel Matos, las alteraciones al itinerario de los barcos se deben al proceso de privatización de los muelles de San Juan y Ponce, pero Fontánez indicó que era "muy prematuro" establecer la causa de las cancelaciones.

"No me gustaría especular en cuanto a cuál es la razón. Simplemente, como parte de su contrato con la Autoridad de los Puertos, ellos confirmaron la cancelación de cruceros", sostuvo el funcionario.

Fontánez añadió que ninguna compañía de cruceros se ha comunicado con la AAPP para mostrar reparos con la compañía preseleccionada para administrar los muelles: Global Holdings.

Reacciona Turismo

Tras las declaraciones de Fontánez, la directora de la Compañíade Turismo, Carla Campos, estableció en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM) que el diálogo con Royal Caribbean aún está abierto e indicó que la compañía "no debería someter una medida de coerción como esta".

"Nos sorprendió sobremanera... hemos mantenido un diálogo abierto con las líneas de cruceros... estas cancelaciones nos llegan por sorpresa", dijo.

La funcionaria aseguró que los cambios al muelle de San Juan son necesarios, ya que por años no se le ha dado el mantenimiento necesario.

"Esto es algo que hemos visto a las líneas de cruceros hacer en otros destinos cuando han tenido el interés de hacer mejoras a su infraestructura crítica", señaló.

En octubre, la Autoridad de los Puertos alertó que los muelles turísticos perderán en unos años su capacidad para recibir y atracar barcos debido a su deterioro, por lo que se necesita una inversión de $250 millones, dinero con el que no cuentan.

Campos defendió la gestión de las autoridades locales al asegurar que la interacción entre los gobiernos locales y las líneas de cruceros evolucionó.

“La relación de las líneas de crucero con los destinos del Caribe, cuyos gobiernos no tienen la liquidez necesaria para hacer las mejoras portuarias, ha sido por unos acuerdos muy limitados que lo que hacen es perpetuar la relación entre unas líneas en particular con los gobiernos locales a cambio de unas mejoras pequeñas, ya ese modelo no es sostenible", puntualizó.

Amplio impacto económico

Mientras, Matos precisó que Royal Caribbean canceló 90 visitas programadas a la isla, lo que se traduce en 360,000 turistas menos llegando a la isleta del Viejo San Juan.

El legislador indicó que el impacto económico de esta movida es de unos $44 millones.

"Además de las visitas en tránsito canceladas, se están cancelando 30 salidas base, lo que disminuye las opciones para las familias puertorriqueñas que hacen turismo náutico y que afectan la rentabilidad de habitaciones antes y después de la travesía de turistas que viajan al país. Uno de los barcos afectados por esta decisión es el Freedom of the Seas, que tanto gusta en la isla", indicó el legislador a través de un comunicado de prensa.

Matos añadió que los cruceros Allure of the Seas y Symphony of the Seas, que tienen capacidad para sobre 6,000 pasajeros, también cancelaron sus paradas en la isla.

El representante criticó el proceso de privatización de los muelles y anticipó que el impacto podría ser peor. Ante eso, exhortó a la gobernadora Wanda Vázquez a reconsiderar el establecimiento de una alianza público-privada (APP) en estas instalaciones.

“El efecto de las cancelaciones puede llegar a los 500,000 pasajeros. El daño a la economía puede sobrepasar los $100 millones”, alegó el representante.