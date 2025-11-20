Abre sus puertas el primer hotel Four Seasons en Puerto Rico

Tras una inversión de $40 millones y con la promesa de elevar el turismo de lujo, el primer hotel Four Seasons en Puerto Rico abrió sus puertas este jueves.

La hospedería, que hasta ahora operaba bajo la bandera St. Regis de Marriott International, ya capta la atención de turistas estadounidenses y europeos, destacó su gerente general, Pablo Molinari, en entrevista con El Nuevo Día.

“Estamos muy contentos con la demanda que hemos tenido. Tenemos mucho negocio que ha venido de Estados Unidos y Europa, especialmente de España. Estamos muy contentos con el negocio que estamos teniendo y vemos que, durante la época festiva, la ocupación seguirá subiendo mucho más”, apuntó el ejecutivo.

En concreto, entre diciembre y enero próximos, Molinari sostuvo que todas las habitaciones premium están vendidas.

“Empezamos con un buen empuje y una buena contribución monetaria para el hotel, para la gente de Río Grande y nuestros empleados. No podía ser mejor”, agregó.

El Four Seasons Resort and Residences Puerto Rico empleará a 425 personas, según Molinari, y entre los cambios más relevantes se encuentra la transformación de Casa Grande, el edificio principal del hotel, que ahora cuenta con mobiliario y elementos decorativos nuevos, pisos renovados y una barra central.

Además de los cambios en Casa Grande, la inversión en la propiedad incluyó la renovación de las 139 habitaciones distribuidas en 12 edificios.

Como parte del cambio de bandera, de St. Regis a Four Seasons, Paulson Puerto Rico renovó las 139 habitaciones del Bahía Beach Resort en Rio Grande. (Captura)

Durante la inauguración de la propiedad, participó el presidente y CEO de la cadena Four Seasons Hotels and Resorts, Alejandro Reynal.

Según el ejecutivo, la propiedad en suelo boricua tiene el potencial de ser “el mejor hotel del Caribe y Las Américas”.

Reynal destacó la visión del empresario John Paulson, fundador de Paulson Puerto Rico, la empresa dueña del hotel.

Asimismo, al evento asistió la gobernadora Jenniffer González y los alcaldes de Río Grande y Loíza, Ángel “Bori” González y Julia Nazario, respectivamente.