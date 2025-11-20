Opinión
20 de noviembre de 2025
Turismo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Abre sus puertas el primer hotel Four Seasons en Puerto Rico

La hospedería, antes St. Regis, ya capta la atención de turistas estadounidenses y europeos

20 de noviembre de 2025 - 2:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la foto, una vista de una de las habitaciones residenciales del nuevo Four Seasons Resort and Residences Puerto Rico en Río Grande. Hasta el mes pasado, el complejo turístico ostentaba la bandera St. Regis. (Pablo Martínez Rodríguez)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Tras una inversión de $40 millones y con la promesa de elevar el turismo de lujo, el primer hotel Four Seasons en Puerto Rico abrió sus puertas este jueves.

La hospedería, que hasta ahora operaba bajo la bandera St. Regis de Marriott International, ya capta la atención de turistas estadounidenses y europeos, destacó su gerente general, Pablo Molinari, en entrevista con El Nuevo Día.

“Estamos muy contentos con la demanda que hemos tenido. Tenemos mucho negocio que ha venido de Estados Unidos y Europa, especialmente de España. Estamos muy contentos con el negocio que estamos teniendo y vemos que, durante la época festiva, la ocupación seguirá subiendo mucho más”, apuntó el ejecutivo.

En concreto, entre diciembre y enero próximos, Molinari sostuvo que todas las habitaciones premium están vendidas.

“Empezamos con un buen empuje y una buena contribución monetaria para el hotel, para la gente de Río Grande y nuestros empleados. No podía ser mejor”, agregó.

El Four Seasons Resort and Residences Puerto Rico empleará a 425 personas, según Molinari, y entre los cambios más relevantes se encuentra la transformación de Casa Grande, el edificio principal del hotel, que ahora cuenta con mobiliario y elementos decorativos nuevos, pisos renovados y una barra central.

Además de los cambios en Casa Grande, la inversión en la propiedad incluyó la renovación de las 139 habitaciones distribuidas en 12 edificios.

Como parte del cambio de bandera, de St. Regis a Four Seasons, Paulson Puerto Rico renovó las 139 habitaciones del Bahía Beach Resort en Rio Grande.
Como parte del cambio de bandera, de St. Regis a Four Seasons, Paulson Puerto Rico renovó las 139 habitaciones del Bahía Beach Resort en Rio Grande. (Captura)

Durante la inauguración de la propiedad, participó el presidente y CEO de la cadena Four Seasons Hotels and Resorts, Alejandro Reynal.

Según el ejecutivo, la propiedad en suelo boricua tiene el potencial de ser “el mejor hotel del Caribe y Las Américas”.

Reynal destacó la visión del empresario John Paulson, fundador de Paulson Puerto Rico, la empresa dueña del hotel.

Asimismo, al evento asistió la gobernadora Jenniffer González y los alcaldes de Río Grande y Loíza, Ángel “Bori” González y Julia Nazario, respectivamente.

Mantente conectado a endi.com para la actualización de esta historia.

ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
