A pesar de que países como Alemania han declarado a República Dominicana como un país no seguro para viajar -dada la alta incidencia de contagios de COVID-19-, el Ministerio de Turismo dominicano aseguró hoy que el vecino país se mantiene abierto al turismo.

“El conjunto de medidas contenidas en el plan ha asegurado que los polos turísticos del país se mantengan como lugares seguros para los visitantes, con una tasa de positividad cercana a cero en las pruebas aleatorias aplicadas en los principales aeropuertos a los pasajeros de entrada”, se informó a través de comunicación oficial.

Por su parte, Berónica García, directora de la Oficina de Promoción Turística de República Dominicana en Puerto Rico, señaló que a nivel turístico el país se encuentra en uno de sus “mejores momentos”. “Aclaramos y desmentimos que el país fue cerrado por COVID-19”, añadió.

Según la portavoz, en mayo llegaron más de 380,000 visitantes a República Dominicana y tienen en agenda el recibo de unos 630 vuelos chárteres para los próximos meses. Además, indicó que la tasa de positividad del COVID-19 en los aeropuertos con las pruebas aleatorias es 1% aproximadamente.

PUBLICIDAD

La respuesta surge luego de que se diera a conocer el alarmante repunte en los contagios de COVID-19 que se ha dado en las últimas semanas y el cual tiene al sistema de salud de ese país al borde del colapso. Ante la situación el gobierno de la República Dominicana decidió establecer nuevas y severas restricciones que limitan o incluso prohíben la circulación durante las noches y hasta partes de las tardes en vastos sectores del vecino país, incluyendo la capital y sus zonas circundantes.

Informes ofrecidos por la Dirección General de Epidemiología del gobierno dominicano, indican que el país vecino mantiene un alto nivel de positividad de 15.32% que se ha mantenido por las pasadas cuatro semanas.

García confirmó que el gobierno estableció un nuevo toque de queda más estricto -días en semana desde 6:00 p.m. a las 5:00 a.m. y los sábados y domingos de 3:00 p.m. a 5:00 a.m., efectivo hasta el 9 de junio para algunas provincias del país. Sin embargo, aclaró que este horario de cierre no aplica al destino turístico de Punta Cana, ni a los hoteles.