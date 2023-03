El Departamento de Estado de los Estados Unidos aseguró hoy, miércoles, que activaron mecanismos para reducir el tiempo de espera para personas que desean renovar su pasaporte u obtener el documento por primera vez, al registrarse una cantidad récord de solicitudes al acercarse el verano.

Ángel Rivera, gerente de servicio al cliente de la Oficina de Pasaportes de San Juan, ubicada en el Centro Gubernamental Minillas, resaltó que el Departamento de Estado federal recluta y entrena agresivamente nuevos empleados, activó oficinas satélite y ausculta la posibilidad de trabajar varios sábados al mes para reducir los tiempos de espera que, al 24 de marzo, rondan entre 10 a 13 semanas para el proceso de renovación regular por correo, y de siete a nueve semanas para clientes que paguen por el servicio expedito.

Además, Rivera añadió que las personas que radicaron sus solicitudes para obtener su primer pasaporte, o para renovar, durante el periodo de prueba del nuevo sistema en línea (por Internet) pueden estar seguros de que sus solicitudes serán procesadas.

De momento, explicó, aquellos que radicaron solicitudes expeditas en o antes del 5 de febrero tendrán un tiempo de espera de entre tres a cinco semanas, y de seis a nueve semanas para solicitudes regulares. Mientras, las personas que radicaron entre el 6 de febrero al 23 de marzo tendrán que esperar entre cinco a siete semanas (expedito) y ocho a 11 semanas (servicio regular). Los tiempos de siete a nueve semanas, y 10 a 13 semanas, es para quienes radicaron en o después del 24 de marzo.

“Semana Santa y verano son temporadas bien altas (para realizar viajes) y, en estos momentos, tenemos un número (de solicitudes) mucho mayor de lo normal para este tipo de temporada. Las personas quieren viajar para Spring Break, para Semana Santa y para el verano y desde hace unos meses atrás comenzamos a recibir muchas solicitudes. Los números han aumentado en un 30 a 40 por ciento por encima de lo que, por lo general, vemos en una temporada alta. Estamos haciendo todo lo posible para procesar las solicitudes y hubo que ajustar los tiempos de procesamiento para que las personas estuviesen al tanto de las expectativas y tiempos de espera”, subrayó Rivera en entrevista telefónica.

Por tal razón, Rivera exhortó a toda persona que planifique viajar este verano a no esperar y que entreguen los documentos requeridos en unas de las 38 oficinas del Servicio Postal de los Estados Unidos o en las cinco oficinas del Departamento de Estado de Puerto Rico.

“Las solicitudes expeditas suelen terminar en nuestras oficinas en Minillas, mientras que las solicitudes regulares pueden llegar aquí o ser enviadas a uno de nuestros centros en los Estados Unidos; depende de la carga general que tengamos. Pero, los tiempos de procesamiento son los mismos, sea para una solicitud recibida en Minillas o para una solicitud que es enviada a los Estados Unidos”, aclaró Rivera.

Con la meta de reducir los tiempos de espera, el Departamento de Estado federal aumentó el reclutamiento de personal, activó oficinas satélite en varias regiones para agilizar el procesamiento de solicitudes, autorizó el pago de tiempo extra de sus empleados y analiza la posibilidad de operar varios sábados al mes. Al momento, el Departamento de Estado federal no cuenta con una fecha para la que esperan reducir los tiempos de procesamiento, y que la reducción dependerá de la cantidad de solicitudes que sigan llegando.

“Por lo general, operamos de lunes a viernes, tanto para el público en general como para personas con citas, pero estamos considerando abrir uno o varios sábados al mes mediante el sistema de citas. Eso es algo que, en estos momentos, estamos considerando, pero no hay una decisión final”, sostuvo Rivera.

Aunque Rivera resaltó que la oficina de Minillas cuenta con un sistema de citas para atender al público, recalcó que las citas son solo para personas con viajes programados en dos semanas o menos a la fecha de la cita. “Tienen que tener evidencia de su viaje que documente esa urgencia de tener un pasaporte y una cita previa calendarizada por teléfono (1-877-487-2778). Ahora mismo las citas se me llenan bastante rápido, por lo que solicitamos la paciencia del público pues hay miles de personas llamando para obtener citas”, dijo Rivera.

Añadió que también atienden a personas con emergencias, y que van a viajar a un destino internacional, que llegan a la oficina sin una cita previa.

“El plan A siempre debe ser solicitar lo antes posible, en especial si tiene planes de viajar en el verano. Esperar a dos semanas antes del viaje para tratar de conseguir cita con nosotros no debe ser la idea principal, pues si se me llenan las citas se arriesga a no obtener el documento antes del viaje”, añadió.

Rivera también aclaró que la fecha límite para que una persona obtenga su identificación con el sistema Real ID se extendió hasta mayo de 2025, por lo que las personas que deseen viajar a un destino en los Estados Unidos pueden hacerlo con una identificación oficial del gobierno de Puerto Rico, como la licencia de conducir.

Además, exhortó a las personas que no necesiten un pasaporte con urgencia a esperar a un periodo de menos actividad para llevar a cabo la gestión. De esta manera contribuiría a reducir la carga del personal.

“Si tiene un viaje en las próximas 16 a 20 semanas, pues el servicio general está bien (recibirá el pasaporte antes de su viaje). Pero si su viaje es en 11 semanas o menos, debe elegir el servicio expedito”, enfatizó Rivera.

El portal Travel.State.gov tiene toda la información necesaria para solicitar un pasaporte, incluyendo las ubicaciones y teléfonos de las oficinas del correo federal y del Departamento de Estado local donde puede realizar la gestión.

“Las últimas estadísticas que vi revelaron que como un 40 por ciento de las citas disponibles para solicitar en el correo o en las oficinas de Estado local no son utilizadas. Puede que no sea en su correo más cercano, pero, si tiene todos los documentos requeridos, puede solicitar (no recibir) su pasaporte en una semana o menos (mediante el sistema de citas en correos o en las oficinas de Estado local)”, recalcó Rivera.

En cuanto al debut del sistema de renovación por Internet, Rivera dijo que esperan lanzarlo formalmente en algún momento de este año.

“Estamos en proceso de reabrir el sistema de renovaciones por Internet (que operó, en un periodo para prueba, durante el 2022). En estos momentos está cerrado en lo que eliminan unos problemas y en lo que se migra a una plataforma un poco más robusta. No hay una fecha oficial de lanzamiento, pero la meta es introducir el sistema en algún momento de este año. Para las personas que radicaron solicitudes durante el periodo de prueba, pueden estar seguros de que si la documentación entró, se están procesando”, subrayó Rivera.